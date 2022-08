¿Quién puede cancelar deudas y acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad?, según Quita Deudas

La Ley de la Segunda Oportunidad (LSO) es un procedimiento de índole administrativo que tiene como objetivo ofrecer una solución a aquellas personas que tienen problemas de solvencia. Quita Deudas, un despacho jurídico especializado, asegura que personas físicas o autónomas, incluyendo pensionistas, empresarios, parados o trabajadores, pueden beneficiarse de este mecanismo.

Este instrumento, aprobado a través del Real Decreto Ley 1/2015, es un estamento de orden social que requiere un proceso que implica varios pasos previos. El escritorio profesional advierte además que existen varias prerrogativas y requisitos que debe cumplir el solicitante para cancelar deudas a través de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Requisitos para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad Este despacho de profesionales explica que la Ley de la Segunda Oportunidad permite al deudor sentarse con sus acreedores para renegociar sus deudas o incluso exonerarse de pagar parte de las mismas. El primer requisito para acceder a sus beneficios es ser reconocido como un deudor de buena fe. Esto implica una serie de valoraciones que debe considerar el juzgado encargado del caso.

Otros requisitos importantes son que la deuda total no supere los 5.000.000 de euros. También demostrar que no se cuenta con el patrimonio suficiente para hacer frente a los compromisos. El interesado no puede haber sido declarado culpable en un concurso de acreedores y debe contar con un intento de acuerdo extrajudicial con ellos.

Para que la persona pueda calificar, debe contar con un historial limpio sobre delitos económicos. Tampoco debe haber sido condenada por delitos contra los derechos de los trabajadores, el patrimonio público, Hacienda o la Seguridad Social. Aquellas personas que hayan recibido un beneficio de exoneración en los últimos 10 años, no podrán acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad nuevamente.

Un proceso riguroso, pero sencillo, con Quita Deudas Quita Deudas es un despacho judicial conformado por abogados especializados en litigar en casos de Ley de la Segunda Oportunidad. Junto a estos juristas, laboran una serie de economistas y financieros para prestar un servicio integral de asesoramiento y representación legal para los deudores. Su objetivo es encontrarles la mejor alternativa para cancelar deudas de una forma sencilla.

Con ellos, el proceso se inicia con una fase extrajudicial, en la que el acreedor contacta con el despacho y firma un contrato de servicios. Luego, rellena un formulario oficial y completa la información requerida para iniciar los trámites. Seguidamente, se elige al notario y al mediador y se presenta un plan de pagos a los acreedores. Si ellos aceptan el plan, finaliza el proceso; de lo contrario, se inicia la fase judicial.

En esta fase, el equipo de Quita Deudas realiza el trámite para la asignación del administrador concursal. El último paso es la solicitud ante el juez de la exoneración de las deudas. Dependiendo de la complejidad del caso, cada una de las fases pueden durar de 6 a 12 meses. Añaden que, por ello, es indispensable contar con un despacho que pueda asumir la responsabilidad de hacer seguimiento todo el tiempo.