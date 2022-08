Los campamentos para adultos de Boonie Emprendedores de Hoy

domingo, 14 de agosto de 2022

Aunque hoy en día es común la socialización en bares o discotecas, no todos se sienten cómodos en este tipo de ambientes.

Por eso, Boonie ofrece la oportunidad de asistir a campamentos para adultos, donde las personas pueden conocerse mejor mientras realizan diferentes actividades. Con un equipo de expertos en la organización de dinámicas, los asistentes pueden aprender hobbies nuevos o mejorar sus técnicas en un entorno cómodo y seguro que ofrece alojamiento, comida, y actividades.

Los campamentos para adultos de Boonie cuentan con la colaboración del House Leader Los campamentos para adultos de Boonie tienen el objetivo de conectar a personas con intereses similares en casas rurales y es una oportunidad perfecta para conocerse sin prejuicios. Además de las actividades programadas para cada Boonie, la experiencia cuenta con la colaboración de los House Leaders, encargados de ayudar con las necesidades de los campistas.

Esta persona, que los guía en este proceso, se designa teniendo en cuenta las características del Boonie, con la intención de que las personas disfruten de una experiencia inmersiva de principio a fin. Además, el colaborador cuenta con la capacidad de resolver cualquier problema y organizar los horarios de las comidas y actividades.

El monitor y el cliente son presentados en el momento en que se confirma la reserva, ya que la empresa considera importante que se conozcan previamente. De esta manera, los usuarios se sienten seguros en la casa y no sufren ninguna preocupación.

Garantizan la satisfacción de los clientes, mediante campamentos temáticos Cada Boonie desarrolla unas actividades propias escogidas en función de la experiencia requerida o la localización de la casa rural, con la opción de escoger entre los planes Originals y Adventure. En el primero, las personas asisten a actividades básicas, como gymkhanas o karaokes, mientras que en el tipo aventura realizan kayak, paintball, equitación o rafting.

Sin embargo, el objetivo de la empresa es aumentar la tipología con planes como el Boonie Cultura, el Boonie Snow o el Boonie Deportivo, etc., ya que comprenden las necesidades de cada cliente. Asimismo, los asistentes tienen la oportunidad de solicitar un Boonie personalizado de acuerdo con sus preferencias.

En cuanto a la alimentación, los campamentos para adultos de Boonie cuentan con todo incluido: alojamiento, alimentación, barra libre y la gestión, asistencia y compañía de los House Leaders. Para comidas y cenas, cuentan con un amplio menú donde las personas eligen entre múltiples opciones de platos. Las comidas son gestionadas por Wetaca, compañía líder del sector alimentario que tiene en cuenta las restricciones relacionadas con las alergias o las dietas específicas de los participantes.

Boonie ofrece el servicio de campamentos para adultos con diferentes rangos de edad, para facilitar las relaciones entre participantes. Para comprobar los Boonies y las fechas disponibles, los usuarios pueden acceder al sitio web de la empresa y ponerse en contacto con un equipo de asesores.



