Revenue by hours, por Hotel-lo

domingo, 14 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

La administración hotelera requiere continuas transformaciones y cambios. El negocio hotelero está cambiando continuamente, llevando a esta industria a demandar sistemas que permitan perfeccionar el manejo administrativo que conlleva un hotel y su control diario para la obtención de los mejores resultados.

Poder centralizar la información que servirá para optimizar recursos es un punto esencial en el panorama actual. Desde la reserva de habitaciones, pasando por el pricing, el tipo de servicio, el análisis de mercado y la designación del público objetivo o target.

Hotel-lo es una consultoría hotelera especializada en revenue management en España. Uno de sus servicios más demandados en esta época postpandemia ha sido el de revenue by hour (bolsa de horas), para contratar el soporte adecuado durante el tiempo estimado sin necesidad de contratar un servicio mensual.

La respuesta puntual a un problema es revenue by hour En el camino de la administración hotelera, pueden surgir ciertas situaciones en las que solo se necesite una ayuda puntual y no implique la contratación del servicio completo de asesoramiento mensual.

Existe un listado de tareas que se pueden resolver a través de revenue by hours, ya sea un mapeo de tarifas en el channel manager, elaborar informes específicos, revisar un calendario de tarifas, crear un pickup y saber cómo alimentarlo, sacarle todo el partido posible al PMS, un estudio del compset y un largo etcétera. En cualquier caso, el profesional capacitado de Hotel-lo brinda el asesoramiento específico ahorrando así un tiempo muy valorado para el personal administrativo del establecimiento hotelero.

El uso correcto y racionalizado de los recursos, ya sean humanos o materiales, ayudará a centralizar la energía hacia el canal correcto.

Además, es una oportunidad excelente para conocer los servicios de esta empresa, experta en introducir conceptos y enseñanzas dirigidas a la mejor capacitación y manejo administrativo de la hotelería.

Otros servicios que ofrece Hotel-lo Dentro de los servicios brindados por Hotel-lo, se encuentran la externalización del revenue, la comercialización online y servicios propios de una consultoría hotelera. Si lo que se necesita es una formación especializada, Hotel-lo Business Academy ofrece cursos bonificables en formato online y presencial, muy enfocados al sector turístico.

Hotel-lo se adapta a cualquier tamaño o capacidad del hotel tanto en el caso de la bolsa de horas, la contratación de una capacitación integral, un asesoramiento o una formación personalizada.

Profesionalizar la administración hotelera, de parte de una asesoría con casi 20 años de experiencia en el mercado y más de 5.000 alumnos y 200 hoteles que cuentan con su asesoramiento, es un requerimiento posible e inmediato con Hotel-lo.



