Los planes de deporte adaptados a cada tipo de persona que ofrece Muévete Conmigo

viernes, 12 de agosto de 2022, 15:16 h (CET)

El cuidado del cuerpo es fundamental no solo para conseguir el bienestar físico, sino también para tener una mejor calidad de vida. Realizar ejercicios resulta de gran importancia para alcanzar dichos objetivos, pero no todas las personas pueden entrenar de la misma manera, ya que se deben considerar las necesidades particulares y las características de cada uno.

Por ello, Muévete Conmigo ofrece entrenamientos personalizados de forma presencial en Valladolid y Madrid, además de las modalidades online o con webcam, con planes adaptados a cada cliente, los cuales son supervisados por un entrenador personal online.

Planes adaptados a cada tipo de persona, de la mano de Muévete Conmigo Con planes de entrenamiento personalizados y únicos, los cuales son estudiados de acuerdo a cada caso para adaptar los ejercicios a las necesidades de los alumnos, Muévete Conmigo permite conseguir resultados visibles y mantenerse saludables. De esta manera, quienes deseen perder los quilos de más, pueden optar por el plan de pérdida de peso. A través de este programa de entrenamiento con alto gasto calórico, es posible aumentar el metabolismo para alcanzar el peso ideal, sin importar el estado de forma inicial. Así, los alumnos podrán mejorar su confianza y autoestima, mejorando su salud mediante entrenamientos sencillos que pueden realizarse en cualquier lugar.

Por otro lado, el plan de bienestar y salud busca mantener y mejorar la fuerza y la resistencia muscular, así como la movilidad articular y la función cardiorespiratoria. De este modo, el entrenamiento estará adaptado a la condición física de cada sujeto, tanto para personas activas como para quienes no realizan ejercicios regularmente, sin importar la edad.

Actividad física para la tercera edad Realizar ejercicio también presenta múltiples beneficios para los adultos mayores de 65 años, impactando de forma positiva en su estado de salud, equilibrio y densidad ósea. Para esta franja de edad, se recomienda la actividad multicomponente, con ejercicios de equilibrio que ayuden a evitar caídas y generen un aumento de la estabilidad, la seguridad y la autonomía de las personas. A su vez, es fundamental realizar actividades aeróbicas y de fortalecimiento muscular, ajustándolas para quienes sufran enfermedades crónicas que no les permitan desenvolverse con normalidad.

Por lo tanto, con los planes de entrenamiento de Muévete Conmigo, las personas podrán sentirse más motivadas, modificando los ejercicios en función de los avances, con resultados rápidos y asesoramiento personalizado. Tanto es así, que la empresa cuenta con un equipo de entrenadores personales profesionales que se encarga de acompañar el entrenamiento de cada alumno, ya sea en la modalidad presencial, como en la online o webcam.



