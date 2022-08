We are mammas presenta la forma de aliviar las hemorroides y el estreñimiento durante el embarazo y el posparto Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de agosto de 2022, 12:50 h (CET)

El estreñimiento y hemorroides durante el embarazo y el posparto son molestias sumamente frecuentes que generan incomodidad, pesadez e interfieren en la capacidad de llevar a cabo tareas cotidianas.

Cuando dichos problemas son tratados con una combinación de medicamentos y productos se corre el riesgo de afectar de forma colateral algunas zonas del organismo, por lo que es conveniente utilizar alternativas eficaces como las presentadas por la compañía especializada en el posparto y lactancia We are mammas, que comercializa un taburete de madera sostenible que mejora la posición del cuerpo al evacuar las heces con la finalidad de aliviar el estreñimiento y prevenir la aparición de hemorroides tanto a corto como a largo plazo.

Solución efectiva para estreñimiento y hemorroides en el embarazo y el posparto Según datos oficiales, se estima que hasta un 44 % de las embarazadas padece algún tipo de estreñimiento desde el segundo trimestre de gestación. Las cifras llegan hasta un 47 % tras el parto vaginal y hasta un 57 % tras un parto por cesárea. Dicha realidad afecta de manera indiscriminada a mujeres de cualquier edad, peso corporal y estado de salud, por lo que es imprescindible tomar medidas como el taburete de madera hemorroides + estreñimiento comercializado por We are mammas.

Este utensilio ergonómico fabricado de forma artesanal en España con madera certificada corrige la postura al evacuar las heces, por lo que contribuye a ir al baño en cuclillas, la postura más idónea para llevar dicho proceso en su totalidad. Esto se debe a que el taburete genera un ángulo de 35 grados entre las piernas y el cuerpo que alinea todas las zonas que facilitan la expulsión sin que esto suponga ningún dolor ni dificultad.

La importancia de centrarse en la propia salud y el cuidado del bebé Gracias al taburete fabricado con aceites locales y madera sostenible de We are mammas, las embarazadas y madres de recién nacidos pueden enfocarse en su salud personal y el cuidado de sus bebés, ya que disponen de más tiempo y energía para desarrollar sus labores. Esta pieza de madera es amigable con el medioambiente, sigue la sabiduría ancestral para ayudar al vaciado completo y se comercializa online.

Asimismo, We are mammas ofrece un kit de productos imprescindibles para el posparto con un enfoque que le posiciona como “el regalo que más va a agradecer una mamá”. El mismo se comercializa bajo el nombre SOS posparto e incluye botella peri para la higiene íntima y sales del mar muerto con manzanilla y romero con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, antimicrobianas y calmantes, además de pack de frío y calor calmante, bragas desechables y aceite nutritivo para estrías y cicatrices.

El embarazo supone una transformación completa del cuerpo de toda mujer, en todos los aspectos. Por esta razón, contar con ayudas para facilitar su recuperación como los que ofrece We are mammas es una alternativa elegida por cada vez más madres.



