¿Qué incluye el servicio de UBCloud con el número de telefonía virtual?

viernes, 12 de agosto de 2022, 12:20 h (CET)

Cada vez es más común contratar un número de teléfono virtual.

Al igual que un número de teléfono tradicional, se trata de una serie de dígitos que permiten contactar a un tercero. La diferencia es que hace uso de las redes de datos y no está asociado a un cable físico.

Esta herramienta ha cobrado fuerza sobre todo en el sector comercial, ya que muchos negocios la utilizan como una centralita de telefonía virtual. Debido a las múltiples ventajas que supone, los interesados en obtener el servicio pueden acudir a UBCloud, proveedor español de comunicaciones tanto para empresas como para autónomos.

Las características del número de teléfono virtual de UBCloud El servicio de la empresa se encarga de reenviar las llamadas de los clientes al teléfono móvil del empleado. Esto es útil porque le permite atender casos incluso en espacios ajenos al laboral, como el hogar, un automóvil, un aeropuerto o un destino vacacional.

La herramienta de telefonía virtual de UBCloud también permite hacer llamadas. No existe límite en la cantidad de las llamadas ni en sus duraciones. Además, es posible gestionarlas con las funciones disponibles: transferencia, desvío, llamada en espera, llamada a tres, salas de conferencia de audio, entre otras.

Finalmente, el servicio tiene una opción especial para configurar los horarios. El negocio puede modificar los itinerarios de la central cuando sea requerido, lo que resulta conveniente en los cambios de temporada.

Otras prestaciones incluidas No hay límite para poner una cantidad de operadoras automáticas, ya que esto dependerá de las necesidades del negocio. Una vez que el sistema tome una llamada, se emitirá un mensaje de bienvenida y música de espera, ambos personalizados por el negocio. Para gestionar los contactos con el cliente, el servicio incluye un buzón de voz para cada extensión y un sistema de grabación.

Por otra parte, UBCloud ofrece algunas herramientas web como complementos del número de telefonía virtual. La primera es un software en tiempo real para controlar la central telefónica. La segunda consiste en un sistema de multivideoconferencia sin licencia.

Asimismo, el servicio incluye las extensiones que se integran con el móvil mediante SoftPhone. De tal forma, el empresario tendrá las informaciones referentes a la central unificadas en un solo dispositivo.

El éxito de un número de teléfono virtual dependerá de cómo se gestione. Por esta razón, proveedores de calidad como UBCloud brindan un servicio integral para que la atención al cliente sea el menor de los problemas en los negocios.



