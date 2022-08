¿Cómo puede LinkedIn ayudar en la carrera profesional?, por Jonathan Lluch Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de agosto de 2022, 11:42 h (CET)

Una de las redes sociales más utilizadas para buscar y ofrecer oportunidades laborales es LinkedIn. La red puede ayudar a cualquier persona a impulsar su carrera profesional, pero para ello hay que saber sacarle el máximo partido. En este sentido, Jonathan Lluch, experto en marketing digital, explica en su blog cómo crear un buen perfil en LinkedIn que incremente las posibilidades laborales de cualquier usuario.

La forma de tener un buen perfil de LinkedIn que potencie las oportunidades profesionales En palabras del experto, LinkedIn es una red social que ha evolucionado mucho y lo que antes funcionaba para un perfil laboral, ahora ya no. Sin embargo, hay algunos parámetros que se pueden seguir para dar una mayor visibilidad y relevancia a un perfil profesional. Las primeras recomendaciones de Jonathan Lluch son rellenar toda la información posible al dar de alta el perfil, elegir una buena foto o poner el open to work para encontrar trabajo.

Para lograr que el perfil de LinkedIn ayude en la carrera profesional, es recomendable considerar hacer SEO en la plataforma, crear una URL personalizada, conseguir referencias y compartir contenido que favorezca la interacción y forme una comunidad alrededor del perfil. Esto es, en esencia, lo más importante dentro de la plataforma, lograr visibilidad, interactuar con otros y que cada vez más personas conozcan el perfil.

Algunos consejos útiles para conseguir un perfil de LinkedIn ideal En primer lugar, la foto es la carta de presentación para quienes visitan el perfil. Por lo tanto, es necesario que sea lo más profesional posible, con buena calidad y resolución, además de un fondo preferiblemente neutro.

El siguiente aspecto clave es la descripción, ya que puede dar mayor visibilidad en la plataforma. Lo ideal es hacer una descripción con información que sea relevante, fluida, sencilla y entendible, pero que al mismo tiempo sea amplia y con la suficiente cantidad de texto como para hacer SEO dentro del mismo. Añadiendo más palabras clave se puede posicionar mejor dentro de la plataforma, pero siempre de una manera que impacte y enganche a quienes lean la descripción.

Por último, y no menos importante, está el apartado de experiencia. En esta parte también es muy importante colocar toda la información posible que muestre las habilidades y experiencia laboral de la persona. Cuanta más información se ponga, será mucho mejor, pero siempre de una forma lo más natural posible. Basado en sus conocimientos en marketing digital y en LinkedIn, Jonathan Lluch afirma que siguiendo estos tips una persona podrá mejorar su perfil laboral dentro de la plataforma y potenciar su carrera como profesional.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.