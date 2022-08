¿Qué valoran los clientes a la hora de escoger un taller mecánico?, por BlackTire Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de agosto de 2022, 11:35 h (CET)

Llevar el coche a un taller mecánico siempre es una molestia para los conductores y un motivo de preocupación. Las reparaciones significan, en primer lugar, contratiempos y también gastos no previstos en el presupuesto, sobre todo cuando las averías no dan aviso.

Las reparaciones de emergencia se tratan de resolver siempre con el menor coste posible. Sin embargo, la complejidad en la mecánica en los coches exige un personal calificado que tenga conocimiento de la tecnología. Como dice la red BlackTire, es indispensable que el servicio esté garantizado por el establecimiento.

¿Qué dicen los conductores? La red BlackTire, que cuenta con más de 720 locales en España y otros 72 en Portugal, difundió un estudio realizado por la multinacional Castrol. La consulta reveló que los conductores están hoy en día más conscientes de que la economía no es siempre sinónimo de calidad. De hecho, solo el 12 % de los consultados aseguró que se mantendrían fieles al taller mecánico que les hiciera el precio más económico.

Esto se traduce en que los propietarios de un vehículo saben que un taller relativamente económico puede salir caro. El mismo estudio apunta que el 55 % de los encuestados identificó el precio adecuado como el elemento primordial para mantenerse fieles a un taller específico. Esto significa tener la percepción que la calidad del servicio recibido tuvo un coste justo para el cliente.

El segundo factor que incide en la fidelidad de los conductores según la investigación de Castrol es la comunicación con el cliente. El 46 % de los interrogados dijo estar dispuesto a volver a un taller que explique de manera adecuada el trabajo que se le va a hacer al coche. La firma BlackTire dice que esto se relaciona directamente con la capacitación del personal. La vinculación radica en que un técnico debidamente adiestrado sabe cómo explicar al cliente la reparación que va a realizar.

La formación del personal es importante Los responsables de la red de talleres BlackTire aseguran que la formación del personal siempre ha sido una de las prioridades de la firma. Los técnicos que trabajan en cada uno de los puntos reciben formación permanente como parte de la estrategia para atraer clientes.

Esa tranquilidad que ofrece un personal debidamente preparado es fundamental para el 38 % de los encuestados en el estudio de Castrol. Esto, a su vez, se relaciona con la calidad del trabajo realizado. En este sentido, BlackTire se ha enfocado en ofrecer un servicio de primera, gracias a lo cual cuentan con la misma homologación del concesionario oficial.

Talleres poco confiables Los voceros de BlackTire advierten que los conductores deben estar atentos cuando en un taller le ofrecen un precio demasiado económico por una reparación. Esto, por lo general, significa trabajos hechos con premura, sin garantías y con refacciones genéricas de mala calidad. Al final, el propietario del coche debe acudir y pagar a un taller con las condiciones necesarias para su vehículo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.