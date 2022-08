La climatización evaporativa Biocool como solución al calor con mínimo coste energético Emprendedores de Hoy

La ola de calor que está azotando a España, Portugal y, en general a toda Europa, ha sido una de las más duras del siglo.

Según reportan los entes especializados y los medios de comunicación, el ardiente verano está afectando tanto a la productividad de empresas como a las personas

Las altas temperaturas están problemas de mermas, paros de maquinarias y problemas de salud a los trabajadores que provocan una reducción de la productividad y, por supuesto, un riesgo para los empleados que trabajan en sitios no climatizados adecuadamente. Sobre esto último, la empresa especializada Biocool ha manifestado la conveniencia de emplear metodologías de climatización eficiente para proteger a los trabajadores y los equipos de producción.

¿En qué consiste la climatización evaporativa Biocool? Biocool es una compañía especializada en innovar con sistemas de climatización avanzada y que forma parte del Grupo Internacional Dantherm de Dinamarca. Este es un proveedor de soluciones de control climático con más de 60 años en el mercado de Europa, Oriente Medio y Asia. La marca Biocool se ha concentrado en alternativas de climatización bajo el formato de eficiencia energética.

Precisamente, una de las metodologías que propone Biocool es la climatización evaporativa. Esta se aplica con equipos capaces de controlar la temperatura en grandes naves industriales a muy bajos costes energéticos. Según los ejecutivos de la firma especializada, es una alternativa eficiente frente a los tradicionales sistemas de ventilación, ya que ahorra un 80 % con respecto a estos sistemas.

Los expertos de la compañía dicen que el problema con la ventilación industrial tradicional es que no es capaz de reducir la temperatura. Además, mantiene los niveles climáticos del exterior dentro de la nave, lo cual con las recientes olas de calor no constituye ninguna ventaja.

Así trabaja la climatización evaporativa Los equipos de climatización evaporativa tienen un sistema de enfriado que les permite tomar el aire exterior y lo pasan por módulos o paneles humedecidos. El agua en estos paneles enfría ese aire entre los 6º y los 20º y lo expulsa al interior de la nave industrial. Esto hace que la temperatura interna del edificio disminuya en pocos minutos con mínimos costes energéticos

Adicionalmente, el aire que pasa por el sistema de climatización es 100 % filtrado, lo que le garantiza completa pureza. Con estos equipos, no solo se puede controlar la temperatura interna, sino también la humedad. Todo ello permite reducir las afecciones de salud a los trabajadores e incrementar la productividad.

Según la filial del Grupo Dantherm, en la actualidad, estos equipos de climatización están recomendados para grandes espacios como naves industriales. Sus costes de instalación son mínimos, al igual que su gasto en mantenimiento. Biocool asegura que esta climatización eficiente representa una excelente solución para que las empresas eviten sanciones por concepto de riesgo laboral.



