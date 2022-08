Entrevista al embajador de marca Antonio Luis Santamaria

Hoy en día, las marcas y las empresas organizan muchos eventos y fiestas para llamar la atención de su público objetivo y obtener más reconocimiento y repercusión. En este sentido, contar un buen embajador de marca y un experto en organización de eventos, como Antonio Luis Santamaria, es esencial para que el evento transcurra como uno quiere.

Antonio Luis Santamaria, conocido cariñosamente como Antoñito, tiene una trayectoria profesional muy amplia y reconocida gracias a la buena química y actitud y fuerza de ver la vida.

En primer lugar, como organizador de fiestas privadas, ¿en qué consisten tus servicios?

Yo lo que hago son convocatorias de una fiesta/evento que me he inventado, cuyo nombre todavía no lo puedo desvelar, pero lo sacaré a la luz muy pronto

¿Cuándo te empezaste a interesar por el mundo de la comunicación y RRPP? ​

Pues, si os digo la verdad, desde que tengo un poquito de uso de razón. Me gusta mucho informar y comunicar lo que estoy sintiendo por mi cabeza, también os digo que va mucho en el ADN de mi familia.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Ver las buenas vibraciones después de haber montado un evento

En el mundo de la comunicación, eventos y fiestas, ¿en qué se diferencia tu forma de trabajar con la de otras empresas que se dedican al mismo sector? ¿Qué puedes ofrecer tú como aspecto que te haga destacar?​

Creo que es ser yo mismo. La autenticidad y apartar el ego. El verdadero secreto es hacer que las personas se sientan especiales y disfruten y más en los años que hemos pasado de pandemia.

¿Qué tipo de eventos sueles organizar?

Como os he comentado antes, hago convocatorias muy cuidadas y dirigidas a un público que valora cada detalle.

De tus experiencias organizando fiestas privadas, ¿hay alguna que te gustaría destacar?

Pues creo que cada momento que he vivido ha sido muy especial, recuerdo las experiencias bonitas de las antiguas botellitas, El Palacete de Fortuny, Elite, Vanity (antigua SHABAY y la terraza del Bernabeu). Y como olvidarme de la antigua sala Pacha. Actualmente, soy uno de los directores en Panda Singstar (Castellana 118), club con karaoke y un lugar muy divertido después de las épocas tan malas y feas que nos ha tocado vivir.

Próximamente, Antonio Luis Santamaria explicará más detalles sobre la fiesta que se dedicara a organizar.