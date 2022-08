8 nuevas tendencias en decoración de interiores, por DECORACIÓN Y REFORMAS Comunicae

viernes, 12 de agosto de 2022, 14:13 h (CET) Cada año por estas fechas se intenta recopilar toda la información disponible para saber cómo serán las tendencias en decoración del próximo año La decoración de interiores es posiblemente uno de los eventos que más pistas ofrece cómo se vestirán los hogares para el próximo año.

A continuación, la Revista Decoración y Reformas muestra algunas tendencias que se avecina en cuanto a color, mobiliario y decoración de interiores para 2023.

Tendencias en la decoración de interiores para 2023

Sostenibilidad

Ya no se entiende el futuro de un hogar sin plantear que sea muy cómodo para el día a día y que camine en una dirección clara: la sostenibilidad.

La apuesta por un futuro mejor en el que el cuidado del medio ambiente es lo primero. Por eso muchas empresas y marcas reconocidas están poniendo a la venta productos más sostenibles.

Las colecciones marcadas como "con materiales más naturales", "colección verde", "ecológica", etc... Hechas con materiales naturales, artesanales, reciclados o reciclables serán la apuesta más fuerte.

Slow Homeç

La pandemia ha cambiado muchas cosas en la vida y eso afecta, sin duda, a las tendencias del hogar. Seguramente ya conoce la importancia de vivir en un hogar que responda a las necesidades. De ahí la fiebre de reformas que se ha vivido en los últimos meses.

La revista PORTAL REFORMAS, explica que muchos propietarios han decidido por fin reformar las cocinas, instalar platos de ducha, adaptar su vivienda para el teletrabajo o cerrar la terraza para ganar más espacio en casa.

Tendencias en colores

Pintores Madrid Profesionales ya conoce la apuesta de las próximas tendencias en colores, el color estrella será un delicado tono azul suave. Al seguir esta línea marcada en los últimos tiempos, se seguirá coloreando los hogares con toda la gama de blancos y neutros, marrones, rojizos, amarillos y, por supuesto, verdes.

Como anuncia la revista PORTAL PINTORES, las tendencias cromáticas caminarán hacia la tranquilidad y el optimismo

Minimalismo

El consumo excesivo ha llevado a un punto de no retornar en el que se valora comprar menos cosas, pero de mayor calidad para el hogar.

El minimalismo no exige hogares vacíos, sino espacios mejores en los que se acumule menos y de mejor manera.

Las tendencias del hogar sugieren comprar muebles de mayor calidad, a ser posible de madera. Textiles de algodón de origen sostenible, más artesanía, más reciclaje. La idea es sencilla, una casa no se reforma de hoy para mañana y ya está. Una casa se reforma poco a poco a través de todos aquellos elementos que hablan de los propietarios, con piezas nuevas que se mezclan con otras antiguas, heredadas o recicladas para fomentar un consumo mucho más razonable.

Tendencias en baños

El próximo año, el baño dejará definitivamente de ser una estancia secundaria. Cada vez más se valora la comodidad, el bienestar y la salud, determinando en gran medida su distribución, color y elección de materiales.

En los últimos tiempos ya se ha notado el auge de la demanda de grifos que abren el agua fría o con aireadores para reducir el consumo de agua, mamparas sin perfiles y con tratamiento anti calcáreo, placas de suelo antideslizantes, toalleros calefactados, etc.

El mármol y la madera serán dos materiales imprescindibles que no faltarán en ningún baño moderno en 2023.

Convertir el hogar en uno inteligente

La domótica sigue avanzando pasos para dar lugar a hogares mucho más cómodos, seguros y, por supuesto, eficientes. No importa si es un pequeño piso o en un gran chalet. Cada decisión que se tome debe ir encaminada a un menor consumo de suministros y la domótica tiene mucho que aportar.

Las ventajas de invertir en domótica son muchas y muy diversas. Además del ahorro en el suministro de agua, electricidad, gas, puede detectar intrusos, fugas de gas, incendios, etc. En definitiva, controlar todo lo que ocurre en su vivienda para que sea mucho más eficiente, cómoda y segura.

La domótica va ganando terreno poco a poco año tras año. En 2023 se seguirá viendo el auge de los enchufes inteligentes, la iluminación automatizada, las cámaras de seguridad inteligentes, los dispositivos de control de la temperatura o las cerraduras inteligentes.

Tendencias en muebles: una apuesta decidida por la artesanía

La artesanía tiene mucho que aportar a los hogares del futuro. No sólo se habla de piezas decorativas, sino también de revestimientos o muebles. La madera, la cerámica, el hierro forjado, el barro, etc. son materiales tradicionales que han demostrado su valía y que sigue el interés en conservarlo. Las tendencias en mobiliario 2023 irán por este camino.

Qué estilo decorativo reinará en 2023

Se puede decir que sea uno en concreto. El nórdico, desde luego, no está dispuesto a delegar su trono en nadie. De ahí que se haya visto otras versiones más cercanas al estilo japonés bautizado como "japandi".

Una nueva versión del nórdico, llamada como "escandinavo", que sería lo más parecido al estilo nórdico con toques bohemios.

Lo que es evidente es que será un estilo decorativo en el que los materiales naturales, las formas redondas o los colores más naturales serán los protagonistas.

En los hogares del año 2023 no faltarán los toques retro, el minimalismo, las paredes verdes, las plantas y los jardines interiores. Así que, si le gusta el estilo clásico, como el retro, el vintage, el minimalista o el escandinavo, podrá partir de esta base.

