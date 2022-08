Veterizonia tienda de animales y clínica veterinaria ofrece los mejores consejos para viajar con mascota durante las vacaciones

Antes de viajar con perro, gato, hurón, conejo, pez o pájaro, conviene asegurar en lo posible las vacaciones tomando nota de los consejos que ofrece Veterizonia para valorar el estado de salud de la mascota y cumplir con todas las exigencias de la ley para entrar a países fuera de la Unión Europea (UE) La tienda de animales y clínica veterinaria Veterizonia, ubicada en la calle San Vicente N° 119 46007 del Centro de Valencia, nació en el 2014. En el año 2021 esta clínica veterinaria llevó a cabo una importante transformación en sus instalaciones físicas que incluyó la adquisición de nuevo equipamiento médico, ampliación del equipo de profesionales, nuevas especialidades y el impulso del e-commerce para mascotas más completo de la web guiado por un Centro Médico Veterinario. Gracias a este nuevo impulso Veterizonia hace llegar productos especializados para mascotas y asesoramiento 100% personalizado a cualquier rincón de España y parte de Europa.

Veterizonia Shop es el e-commerce para mascotas más completo de la web guiado por un Centro Médico Veterinario

Durante la pandemia y hasta la actualidad, Veterizonia Shop se ha convertido en el perfecto aliado de propietarios de mascotas que buscan productos, servicios y asistencia para animales de todas las especies - incluidos los animales exóticos - sin moverse de casa.

Una tienda de animales online que ofrece todo lo que la mascota necesita, desde productos para mascotas, consulta veterinaria (presencial y online), medicina preventiva, agenda de citas para peluquería, cirugía en general, terapia láser, rayos x, odontología, tratamientos dermatológicos, laboratorio y todo el amor del mundo.

Por este motivo y pensando en los pacientes y propietarios de pacientes, el equipo multidisciplinario de Veterizonia ofrece las 6 mejores recomendaciones a tener en cuenta para cuidar la salud de estas mascotas durante las vacaciones de verano:

6 recomendaciones a tener en cuenta para cuidar la salud de las mascotas durante las vacaciones de verano

En España el 85% de las familias que conviven con una mascota o animal de compañía prefieren viajar con ellos durante las vacaciones.

Un gran motivo para Yaiza Villaverde y Laura Marcos -las veterinarias que lideran el equipo médico veterinario y especialistas en animales exóticos y salvajes de Veterizonia-, para ofrecer las mejores recomendaciones para viajar con perro, gato u otra mascota durante esta temporada de verano:

1. Certificado sanitario y Cartilla de vacunación firmada y sellada por un veterinario

Yaiza remarca que la Organización Colegial Veterinaria (OCV) exige de forma obligatoria el Certificado Sanitario y la Cartilla de Vacunación actualizada, firmada y sellada por un veterinario. En ese sentido expresa: "Desde Veterizonia se aconseja a todos los propietarios de mascotas que antes de iniciar cualquier viaje deben visitar al veterinario. Esta consulta presencial permitirá diagnosticar de forma acertada el estado de salud del animal, si está correctamente desparasitado, tanto interna como externamente, aplicar el tratamiento preventivo que corresponda, asegurar que esté vacunado frente a ciertas enfermedades, entre otros aspectos que se deben considerar.

También se recomienda realizar esta visita unas semanas antes de salir y de ser posible tras una revisión clínica completa, solicitar al veterinario un certificado de salud que habilite a la mascota para viajar (si el país de destino lo exige).

Existen algunas excepciones, por ejemplo cuando el animal requiere la vacuna de rabia para viajar por primera vez. En este caso la visita al veterinario debe hacerse, como mínimo, tres semanas antes del viaje para aplicar la vacuna correspondiente."

2. Si se viaja fuera de España es especialmente relevante

Teniendo en cuenta que los requisitos de entrada a un país varían, es importante que el propietario considere las legislaciones dentro y fuera de Europa, si se tiene pensado viajar fuera de España. En ese sentido, Laura Marco hace referencia a la vacuna de la rabia, ya que esta es exigida en cualquier país europeo y su inoculación debe estar reflejada en el documento de identidad del animal.

Laura - veterinaria de Veterizonia - explica que "la salud de las mascotas en general está regulada por ley, incluyendo las revisiones veterinarias, las vacunas y los tratamientos de prevención. Por eso, siempre se aconseja a los dueños de mascotas que visitan la Clínica Veterinaria Veterizonia, que llamen o escriban al consulado correspondiente para asegurarse de tener los documentos y exámenes clínicos exigidos. Es decir, tener claro cuáles son los tratamientos a los que debe someterse, documentación que se debe presentar, entre otros aspectos. Esto ayudará a evitar todo tipo de contratiempos y dolores de cabeza de última hora."

3. Visitar al veterinario para asegurarse de que la mascota esté en óptimas condiciones

La recomendación general de todos los veterinarios a los dueños de animales de compañía de cualquier especie es la de visitar al veterinario como parte de los preparativos de viaje. Esta consulta servirá para hacer una valoración interna y externa sobre el estado de salud del animal; en caso de ser necesario aplicar el tratamiento preventivo que corresponda o vacunar frente a ciertas enfermedades. Sobre todo, las exigidas por la legislación de la Unión Europea (UE) o el país destino.

Durante esta visita el propietario también puede consultar con el médico veterinario cuál es el tratamiento preventivo más adecuado de acuerdo con la especie, edad y peso del animal que eviten molestias y posibles vómitos. "Es muy habitualque el animal sufra mareos o vómitos al utilizar medios de transporte en general y el coche en particular. En este caso lo mejor es evitar viajes innecesarios", asegura Yaiza.

"Para la zona del Centro de Valencia, la primera opción será Veterizonia. Habiéndose ganado la confianza de la comunidad no solo por ofrecer atención profesional de la mano de expertos con trayectoria comprobada y años de experiencia, cabe añadir que también por recibir con todo el amor del mundo, no solo perros y gatos, también a hurones, pájaros, peces y demás especies, que figuran como las más populares en animales de compañía de las familias españolas. Veterizonia cuenta con la colaboración de Laura Marco, especialista en animales exóticos, un gran plus para esta prestigiosa clínica veterinaria, ya que pocos centros veterinarios cuentan con especialistas para este tipo de especies. Esto, combinado con la ventaja que supone poseer equipos clínicos propios, ha posicionado a Veterizonia como la Clínica Veterinaria en Centro Valencia con mayor reconocimiento en el sector.

Gracias al equipo médico de alta tecnología del que dispone Veterizonia y alianzas estratégicas, la mascota podrá optar por cirugías sin sangrado, rayos x, radiografías dentales, tratamientos dermatológicos, analítica de laboratorios y demás servicios integrales destinados al cuidado de por vida de la mascota."

4. Identificación obligatoria de perros, gatos y hurones con microchip exigida por la Organización Colegial Veterinaria de España

Como tutores/as de mascota y pensando en viajar con ella, debe saberse que dicha mascota debe estar identificada con un tatuaje legible y/o microchip cuyos datos deben coincidir con los del pasaporte del animal y los de su tutor/a.

"Se trata de un pasaporte que contiene información detallada de la mascota (perro, gatos y hurones), necesario para ingresar a otro país fuera de España. Los veterinarios son los únicos autorizados para expedir este documento y el mismo debe estar homologado por la autoridad competente. En general, se acreditará la validez de la vacuna antirrábica, entre otras exigencias establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, debe aclararse que la gestión de este tipo de documento no aplica para mascotas menores de tres meses y dependiendo del estado de Europa, debe estar acompañado de una documentación adicional", aclara Yaiza.

5. Garantizar las mejores condiciones para el viaje

"Como propietario de un animal de compañía la actitud que debe prevalecer es la de ser previsor y responsable. Por eso desde Veterizonia se invita a comprobar que el medio de transporte de la mascota esté en óptimas condiciones, sea seguro y cumpla con las exigencias de cada medio de transporte para viajar con animales. De esta manera, se estará asegurando la viabilidad y calidad del viaje", aclara Laura.

6. Localizar una clínica veterinaria en el lugar de destino

Laura también explica que, "tener una actitud previsora y responsable también implica indagar la ubicación de la Clínica Veterinaria más cercana al destino donde se disfrutarán las vacaciones con este mejor amigo. Tener esta información de manera anticipada será muy necesario ante un posible caso de urgencia con la mascota durante las vacaciones".

Visitar la tienda física en C/San Vicente Mártir 119, Valencia o echa un vistazo a la web de Veterizonia Shop

Todos los detalles y compra online disponibles en https://www.veterizoniashop.com/