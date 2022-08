Schneider Electric, reconocida como Partner del Año de Microsoft en Energía & Sostenibilidad Comunicae

viernes, 12 de agosto de 2022, 10:36 h (CET) Schneider Electric ha sido distinguida de entre más de 3.900 propuestas de más de 100 países en varias categorías. El reconocimiento reafirma los esfuerzos de Schneider Electric por ofrecer soluciones y servicios excepcionales para ayudar a los clientes a avanzar hacia un mundo con cero emisiones Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha ganado el premio Partner del Año 2022 en Energía & Sostenibilidad de Microsoft. Schneider Electric ha sido galardonada entre los mejores partner de Microsoft a nivel mundial por sus innovadoras soluciones de software EcoStruxure™ proporcionadas a los clientes con tecnología de Microsoft, incluyendo Azure Cloud y Dynamics 365.

Los Premios Partner del Año de Microsoft reconocen a los partners de Microsoft que han desarrollado y facilitado aplicaciones, servicios y dispositivos basados en Microsoft durante el año pasado. De entre más de 3.900 candidaturas de más de 100 países en varias categorías, Schneider Electric fue reconocida por ofrecer soluciones y servicios destacados en energía y sostenibilidad.

En 2021, las soluciones EcoStruxure de Schneider Electric ayudaron a los clientes a reducir sus emisiones de carbono en 84 millones de toneladas, lo que supone 347 millones de toneladas ahorradas o evitadas desde 2018. Estas soluciones son impulsadas por la última evolución de Microsoft Azure, ayudando a los clientes a alcanzar sus objetivos de energía y sostenibilidad a través de soluciones eléctricas y digitales.

Olivier Blum, Executive Vice-President Energy Management en Schneider Electric, ha afirmado que "Recibir el Premio al Partner del Año de Microsoft en Energía y Sostenibilidad 2022 es un gran reconocimiento al impacto colaborativo que estamos realizando conjuntamente, para hacer frente al cambio climático. Nos encontramos en un momento crítico. A menos que se tomen medidas inmediatas para reducir las emisiones, pronto superaremos el punto de no retorno. Las empresas son fundamentales para evitarlo; sin embargo, por sí solas el impacto no será suficiente. Por eso se necesitan colaboraciones como la de Schneider Electric y Microsoft para potenciar los esfuerzos en innovación y crear la tecnología que pueda cambiar el rumbo actual".

Entre los clientes a los que Schneider Electric ha ayudado, junto con Microsoft, al proporcionar soluciones y servicios excepcionales, destacan:

Green Data Center: Cuando Microsoft necesitaba una solución integral para diseñar, construir y operar sus centros de datos de manera más eficiente, Schneider Electric aprovechó MTWO, la plataforma de construcción en la nube insignia de RIB, para integrar todos los inputs en un modelo federado. De esta manera, Microsoft pudo crear un gemelo digital que proporcionó velocidad y causalidad al proyecto en la fase de construcción, impulsando más eficiencias con menos revisiones y reduciendo de residuos.

Liderando la ESG con el ejemplo en su ecosistema, Schneider Electric aprovechó la tecnología digital y eléctrica en sus propios edificios:

IntenCity: inaugurado en 2021, el emblemático "Edificio del Futuro" de Schneider Electric es diez veces más eficiente energéticamente que un inmueble promedio, lo que lo convierte en uno de los edificios más eficientes del mundo. Con una superficie de 26.000 m2 y 1.500 empleados, las soluciones EcoStruxure de Schneider Electric con Azure aportan inteligencia al edificio, al recopilar 60.000 puntos de datos cada dos minutos. Esto permite a IntenCity utilizar datos predictivos para la gestión inteligente del edificio y la flexibilidad energética, maximizando la fiabilidad y la resistencia.

Schneider Electric y Microsoft llevan más de 30 años trabajando juntos. La longevidad y el éxito siguen impulsados por una misma visión sobre la eficiencia energética y la sostenibilidad. Su habilidad de acelerar el progreso se debe a la experiencia única tanto de Microsoft como de Schneider Electric, pero es la colaboración conjunta la que llevará la sostenibilidad al siguiente nivel.

"Es un honor anunciar a Schneider Electric como Partner de Energía y Sostenibilidad de Microsoft para 2022," ha dicho Nick Parker, Corporate Vice President of Global Partner Solutions en Microsoft. "Schneider Electric ha destacado entre el excepcional grupo de nominados. Nos impresionó extraordinariamente el uso innovador de las tecnologías de Microsoft Cloud como parte de sus soluciones de software EcoStruxure™."

