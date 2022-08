A EE.UU. le crecen los enanos

Después de los frentes que EE.UU. tiene abiertos, llega en el peor momento la inoportuna visita de Nancy Pelosi a Taiwan. No digo que los chinos no tuvieran en mente la invasión de Taiwán, lo que digo es que la visita de Pelosi aceleró las cosas.

Los chinos arrancaron unos importantes e históricos ejercicios militares, que ha llevado a que estén desplegados cientos de miles de tropas allá alrededor de la isla y utilizando municiones reales y finalmente tengan arrodillados y muy temerosos a cientos de taiwaneses. ¿Se sentirá orgullosa la Pelosi de las pasiones que levanta? Ya muchos ven que esto es el inicio de una invasión, o cuando menos, de un importante bloqueo económico y naval.

China ha empezado a bloquear productos que importaba de Taiwán y siendo China el principal socio comercial de Taiwán, que tu principal socio esté bloqueando las mercancías, evidentemente genera una verdadera crisis económica. Los chinos han empezado a romper tratados de colaboración con EE. UU que para estos son importantes. EE.UU. mandó una importante flota para pasar sobre el estrecho de Taiwán e intentar romper el bloqueo de China sobre Taiwán.

Aunque, a diferencia de Ucrania, EE.UU. no puede enviar armas ni municiones a Taiwán porque al final, la isla sigue siendo soberana, no hay una invasión real. Y el apoyo económico que mande Joe Biden no va a ser suficiente para salvar del enorme caos que Taiwán está empezando a vivir.