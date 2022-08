Schneider Electric y Panasonic se asocian para que el futuro de la calefacción residencial sea inteligente y sostenible Comunicae

viernes, 12 de agosto de 2022, 10:32 h (CET) Para hacer frente a la crisis global del cambio climático es necesario ahorrar energía y hacer que los hogares del futuro sean inteligentes y sostenibles. Drayton by Schneider Electric, una marca asociada de Schneider Electric, se ha asociado con Panasonic Con esta asociación, preten sustituir las calderas de gas tradicionales y ofrecer un sistema de control de la calefacción habitación por habitación a través de su gama de soluciones de gestión de la energía Wiser, perfectamente integradas con las bombas de calor de fuente de aire Aquarea de Panasonic y la aplicación Aquarea Smart Cloud y Service Cloud.

Schneider Electric ofrece soluciones sostenibles y energéticamente eficientes para bombas de calor residenciales en Europa. Esta oferta integrada se pondrá a prueba primero en el Reino Unido.

Calentar la casa puede suponer una gran carga energética, sobre todo en invierno o en el caso de las viviendas europeas más antiguas y mal aisladas. En el contexto del aumento de las facturas de energía y de los topes energéticos previstos para este año en toda la región, continúa la persistente preocupación de los propietarios de viviendas por el coste de la calefacción y el consiguiente aumento de las facturas de energía. Calentar las habitaciones individualmente es una forma mucho más eficiente de asegurarse de que sólo las habitaciones que se utilizan están a una temperatura agradable.

Gracias a esta nueva colaboración, los propietarios de viviendas podrán instalar las bombas de calor de aire Aquarea de Panasonic y controlar la calefacción habitación por habitación, utilizando Wiser con el sistema Aquarea. La gama de soluciones de gestión de la energía en el hogar Wiser, con su aplicación Wiser, ofrece a los propietarios un mayor control de los diferentes dispositivos. También les permite gestionar el consumo de energía a través de la automatización inteligente, haciendo que los hogares sean más eficientes energéticamente, además de ayudar a los propietarios a reducir sus facturas y su huella de carbono, haciendo que el hogar inteligente y sostenible del futuro sea una realidad más cercana.

La forma más inteligente de utilizar las bombas de calor

Wiser se puede configurar fácilmente con la bomba de calor Aquarea de Panasonic, lo que permite a los instaladores crear sistemas multizona, en los que la calefacción se controla a distancia habitación por habitación. Los usuarios pueden supervisar y ajustar fácilmente la calefacción en cada habitación y a través de cualquier dispositivo habilitado para la web, incluidas las aplicaciones Android e iOS y los navegadores de Internet. La aplicación permitirá a los propietarios eliminar la calefacción innecesaria gracias a los modos inteligentes de Wiser. Por ejemplo, la activación del Modo Ausente cuando la vivienda está desocupada ayuda a reducir el consumo de energía.

Remi Volpe, Director General de Drayton, comenta: "Para conseguir una vivienda Net Zero, será necesario que diferentes tecnologías trabajen juntas para optimizar su rendimiento. Esto es especialmente importante cuando se trata del sistema de calefacción. Esta nueva asociación con Panasonic nos permitirá convertir Wiser en una solución completa de automatización del hogar". La fase 1 contempla la integración de Wiser con la bomba de calor Aquarea de bajas emisiones de carbono de Panasonic, y en las fases futuras se ampliarán las capacidades de la aplicación Wiser Home para incluir otros dispositivos de Panasonic, como la iluminación y los electrodomésticos."

Richard Bishop, Director de Marketing para el Reino Unido e Irlanda de Panasonic, añade: "En Panasonic, damos gran importancia a la creación de asociaciones éticas que se ajusten a nuestros valores fundamentales. Estamos muy contentos de trabajar con Schneider Electric, que está impulsando el cambio para una vida con bajas emisiones de carbono. Esta integración proporcionará a los propietarios un mayor control sobre cada habitación de sus hogares y un acceso adicional a información detallada, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas, en un momento en el que mantener el uso de la energía bajo control es más importante que nunca."

