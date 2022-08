La empresa de trasteros que nació por una súbita inspiración y no para de crecer Comunicae

viernes, 12 de agosto de 2022, 10:05 h (CET) Trasteros YoGuardo amplía su espacio en Sant Feliu de Llobregat, el modelo de éxito de la cadena de trasteros proviene de unos inicios casi casuales, pero aspira a ocupar plaza destacada en el mercado de alquiler de trasteros. Próximos al 8º aniversario de la fundación de Trasteros YoGuardo® repasamos el inicio de la creación de la conocida cadena de trasteros y de su rápido crecimiento, con el artífice de dicho éxito, su CEO y cofundador, Camilo Pacheco Camilo cuenta, que la idea de negocio nació casi de casualidad, se encontraba paseando por las calles de Barcelona cuando se cruzó con un centro de trasteros urbanos, algo despertó su curiosidad y al llegar a casa empezó su investigación sobre el mercado de Trasteros en España, dándose cuenta de que gracias a aquel paseo había encontrado el que hoy sería un negocio de éxito.

Al principio se marcó el objetivo de abrir 5 centros en 5 años, objetivo que, a pesar de las consecuencias del Covid-19 ha conseguido cumplir con su convicción y sobre todo con la pasión que hoy en día se deja notar a lo largo y ancho del organigrama de la empresa.

Actualmente Trasteros YoGuardo cuenta con 5 centros de Trasteros, 3 de ellos repartidos por el centro de Barcelona, 1 en Sant Feliu de Llobregat y 1 en Rubí, con un total de 15.000m2 de trasteros. Teniendo en cuenta que en 2016 Trasteros YoGuardo solo contaba con 500m2 de Trasteros, puede apreciarse la gran expansión y velocidad que ha tenido en los últimos años.

Camilo explica que a día de hoy la empresa se encuentra sobre el 80% de ocupación y tiene planes de expandirse por Catalunya a corto plazo.

Actualmente el centro más grande y con más ocupación es el centro de Sant Feliu de Llobregat situado en C/Laureà miró 375. Este centro, ubicado en la capital del Baix Llobregat ha tenido desde que abrió sus puertas una excelente respuesta por parte de los clientes, el nivel de ocupación supera el 80% y es por ello que este Agosto de 2022 marca la inauguración de una nueva fase de trasteros, para poder seguir ofreciendo al cliente el espacio que necesite en todo momento.

Esta nueva fase de Trasteros de alquiler contará con más de 800 m² y contará con trasteros de todos los tamaños para satisfacer todas las necesidades.

Para el lanzamiento de la nueva Fase Trasteros YoGuardo ofrecerá a los clientes un 25% de descuento para nuevas contrataciones, teniendo diferentes modalidades de contratación, donde el descuento podrá alargarse en el tiempo:

• Contrato con 1 mes de permanencia: 1 mes con un 25% de descuento.

• Contrato con 6 meses de permanencia: 6 meses con un 25% de descuento

• Contrato con 12 meses de permanencia: 12 meses con un 25% de descuento

El centro de Sant Feliu de Llobregat, aparte de estar situado en la capital del Baix Llobregat teniendo así una localización privilegiada tanto para particulares como empresas, es también la sede central de Trasteros YoGuardo donde se encuentran sus oficinas y una atención al público de Lunes a Viernes de 10h a 19h y sábados de 10 – 14h.

Preguntando a Camilo qué es lo que hace diferente y único al servicio de Trasteros YoGuardo, contesta que lo que hace a la empresa especial es la excelente atención al cliente y contar con un gran equipo muy implicado y que siempre está dispuesto a echar una mano, aprender y ayudar.

Camilo explica como durante estos 8 años se ha trabajado de forma constante para poder ofrecer la mejor atención al cliente y se ha ido desarrollando e implementado un modelo de atención al cliente a medida, formando y desarrollando a los trabajadores de YoGuardo para ofrecer así la mejor atención al cliente.

Gracias al modelo de atención al público con el que trabaja Trasteros YoGuardo, no sólo consigue fidelizar a muchos de sus clientes, sino que día tras día consigue aumentar el número de alquileres y reseñas positivas en Google.

Camilo recalca que, tanto para él como para los valores de la empresa, el trato humano es fundamental. Hay que entender que en la mayoría de los casos el cliente que viene a alquilar un trastero, es un cliente que viene agobiado y perdido; por eso es fundamental aplicar un buen método de atención combinando siempre el trato humano.

Aplicar un buen método de atención al público no solo hace que se consiga el éxito como empresa, sino que el cliente agradece sentirse acompañado durante todo el proceso. Esto es así porque se acompaña al cliente desde que establece el primer contacto hasta el último día de alquiler de su trastero.

Visitando el centro de Sant Feliu de Llobregat para descubrir sus particularidades: lo primero que llama la atención es su gran fachada roja, distintivo fundamental de la marca, no cabe duda que el centro no pasa desapercibido.

Se observa que cuenta con un cómodo aparcamiento privado para clientes y zona de carga y descarga a la vez que dispone de contenedores de residuos para que el centro se mantenga en las condiciones óptimas.

Durante la visita se observa que el centro cuenta con los últimos sistemas de videovigilancia y alarma 24 h, tanto en el aparcamiento como en el interior del centro.

Para poder entrar al aparcamiento y al centro de Trasteros se requiere un código de seguridad personal que permite ampliar la seguridad del centro, a la vez que ofrecer la comodidad al cliente de entrar y salir con su propio código tantas veces como desee los 365 días.

En la oficina del centro se amplía la información sobre las posibilidades que abre YoGuardo a sus usuarios/as: un punto muy apreciado es que se ofrecen servicios de recepción de paquetería y hay carretillas y transpaletas para uso de los clientes buscando siempre ofrecer el mejor servicio y las máximas comodidades al cliente.

Después de la visita informativa se podría definir el Centro de Trasteros YoGuardo de Sant Feliu como un centro seguro, cómodo y espacioso, con zonas amplias y limpias; con fácil acceso para los clientes y facilidades extras como grandes montacargas y carretillas. Destacando como no la atención recibida por los trabajadores del centro.

Camilo explica que está emocionado viendo como todo este esfuerzo tiene recompensa y como un buen trabajo está llevando a que Trasteros YoGuardo no deje de crecer y desarrollarse para poder seguir proporcionando el servicio que necesita el cliente en el lugar y momento adecuado.

Hoy en día el Centro de Sant Feliu de Llobregat es todo un éxito y lo seguirá siendo después de la inauguración de su nueva fase de 800 m2. La respuesta por parte de los clientes será la confirmación de ello.

Más información en la página https://yoguardo.com/alquiler-trasteros/sant-feliu-de-llobregat/ y detalles de contacto del servicio de atención al cliente de Trasteros YoGuardo®

