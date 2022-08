Joe Biden amenazó a DIOS Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 12 de agosto de 2022, 11:35 h (CET) Estados Unidos amenazó el otro día a Dios con fuertes sanciones por el rayo caído en las proximidades de la Casa Blanca y que, a consecuencia de ello, 3 ciudadanos estadounidenses perdieron la vida y uno resultó gravemente herido... Joe Biden afirma que esto no quedará así. El rayo no puede ser un desdichado accidente y que tiene fundamentadas sospechas de que el Todopodeoso está conspirando con los países con los que, actualmente, se encuentra enfrentado.

Según dice éste, sus presentimientos se basan en que nada en esta vida ocurre por casualidad, sino que más bien suceden por una causalidad. Aduce el presidente que ni las 10 plagas de Egipto fueron una fatídica eventualidad, ni la apertura del Mar Rojo fue una contingencia, ni que el hecho de que David derribara a Goliat con una piedrita fue un churro, ni que el azar tuviera algo que ver con el maná en el desierto…

Por otra parte, es mosqueante que poseyendo como posee la Casa Blanca de un hermoso pararrayos, este no atrajera hacia sí la poderosa descarga y derribara a 4 personas que, tristemente, en ese momento paseaban por el jardín ¿no creen?

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas A EE.UU. le crecen los enanos Venancio Rodríguez Sanz ​Para prevenir los incendios JG Rodriguez, Cáceres Su Proyecto de Escuela José Morales Martín, Gerona El “Acuerdo energético” y los problemas Pedro García, Gerona El ruido de la naturaleza no te impide la reflexión Pedro García, Gerona