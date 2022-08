​Se le valora por su gestión Domingo Martínez, Burgos Lectores

viernes, 12 de agosto de 2022, 11:05 h (CET) Tras haber pasado unos días, un mes y medio, se discute si el resultado de las elecciones andaluzas es extrapolable al resto de España en unas elecciones generales. Siempre que hay unas elecciones en una Comunidad Autónoma se producen debates de este tipo. No hay circunstancias ni tiempos idénticos. La palabra “extrapolable” simplifica demasiado las cosas.



El hecho es que en una Comunidad Autónoma tan importante como Andalucía se ha producido algo hasta ahora inédito. Un gobierno autonómico del PP y Ciudadanos que, como dicen sus responsables, ha querido sacar a los andaluces de la trinchera, ha desmentido la idea de que el centro-derecha supone una amenaza para los servicios públicos, la sanidad o la pluralidad social.

Tras la crisis de 2008 era fácil que sus adversarios identificaran al PP con el partido de los recortes y la desigualdad. Ahora esa etiqueta se ha quedado vieja. A Sánchez ya no se le valora por lo que hizo Rajoy o por los casos de corrupción del PP. Se le valora por su gestión y por sus alianzas políticas.

