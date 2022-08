Las mujeres de más de 40 años sin ingresos son el perfil mayoritario de cliente en las casas de apuestas

El sector de las apuestas mueve millones de euros al año. Según las últimas cifras difundidas por la Dirección General de Ordenación del Juego, la industria superó los 850 millones de euros; unos datos que ejemplifican el volumen de negocio y la gran cantidad de adeptos con los que cuenta este segmento del mercado. Sin embargo, lo que tradicionalmente ha sido una conducta más asociada a los hombres, en la actualidad está en pleno cambio ya que en los últimos meses los expertos notifican un importante incremento de mujeres apostantes.

De acuerdo con el último informe elaborado por la plataforma not-risk española Against The Odds, cerca del 34% de las personas que apuestan son mujeres. El perfil se asemeja al de los hombres y está orientado a alguien que ronda los 40 años, con escasos ingresos y que busca obtener beneficios de la manera más rápida posible. Por su parte, los hombres también se mueven en esa franja de edad cercana a los 40 años, con ingresos bajos y con una mayoría representativa del 66%.

Las mujeres, tradicionalmente menos presentes en el mundo de las apuestas, cada vez se involucran más en un sector en auge tanto en volumen de negocio como en clientela. Sin embargo, los expertos indican que uno de los principales motivos que condicionan este crecimiento femenino es el surgimiento de plataformas not-risk como herramientas para conseguir beneficios de las apuestas asegurando un beneficio económico y asumiendo cero riesgos.

“Las mujeres cada vez apuestan más por diversas razones. Según los datos que hemos obtenido en Against The Odds, lo que quieren son ingresos rápidos, seguros y donde no sea necesario un gran conocimiento del deporte”, reconocen los impulsores de la plataforma española que ha obtenido las estadísticas. El crecimiento de las mujeres apostadoras es tal que la Comisión de Cultura y Deporte aprobó incluir en la quiniela deportiva algunos partidos de la liga femenina, cuyo principal público también es femenino.

Estos datos obtenidos por la joven compañía suponen un nuevo crecimiento respecto a los publicados por la DGOJ en 2020, cuando tan solo cerca del 20% de apostantes eran mujeres frente al 80% de hombres. Lo que sí se mantiene en términos generales es la franja de edad de personas apostantes, pues según la DGOJ el 83% tenía entre 18 y 45 años, un margen en el que entra ese perfil de mujer de 40 años que busca ingresos.

Against The Odds, como su nombre indica, va “contra las posibilidades”. Esta plataforma not-risk española desarrollada por dos jóvenes ingenieros de 28 años está fundamentada en un algoritmo propio que elimina el riesgo de perder dinero en las casas de apuestas. Una tendencia muy extendida en el extranjero que llevó a estos dos licenciados a lanzar su proyecto para frenar los titulares sobre apostantes que se habían arruinado en las casas de apuestas.

“Nuestro algoritmo se complementa de varias guías para facilitar todos los procesos. El algoritmo capta todas las promociones que anuncian las casas de apuestas para lograr adeptos y nuevos clientes. Y nosotros, por medio de las apuestas cruzadas, advertimos a los usuarios de cuánto emplear de esos bonos regalados. Al ser dinero regalado y el de un bono, siempre sacan beneficio”, cuenta David Huidobro, de Against The Odds.

“Por lo que hemos ido analizando de los usuarios, tanto entre hombres como mujeres se está generando una media de ganancias mensuales superior a los 500 euros”, explica Huidobro, que sitúa esa necesidad de un “sueldo extra” en poco tiempo como una de las principales razones que llevan a este tipo de perfil a apostar.