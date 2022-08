La importancia de contar con un plan de prevención de riesgos laborales durante la pandemia del covid, por Academia Tecnas Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Toda empresa debe contar con un plan de prevención de riesgos laborales en el que se incluyan cursos de prevención con el fin de proteger la salud de los trabajadores y brindarles seguridad en todos los aspectos. Son innumerables los programas de formación que se pueden realizar, todo depende de la actividad a la que se dedique determinada compañía. No obstante, unos de los que no se deben pasar por alto en ningún lugar son los de limpieza y desinfección para evitar la propagación del COVID-19. En el país, uno de los centros oficiales de formación es la Academia Tecnas, la cual se encuentra ubicada en Ciudad Real.

Optar por un curso de limpieza y desinfección de la Academia Tecnas para optimizar el plan de prevención de riesgos laborales Para que las empresas optimicen el plan de prevención de riesgos laborales, la Academia Tecnas ofrece un curso de Prevención de Riegos Laborales con 60 horas de carga lectiva. El mismo tiene un módulo de especialidad de limpieza y desinfección con ozono adaptado al COVID-19.

El mencionado curso es online y está dirigido a las empresas que necesiten formar en la materia a sus empleados, pero también para los individuos que deseen mejorar su empleabilidad, ya que esta área está siendo muy demandada por las compañías y es de obligado cumplimiento en todos los sectores.

La Academia Tecnas pone a disposición de los estudiantes un manual para la realización del curso. Cuando el alumno se sienta preparado, podrá realizar el examen en línea de forma gratuita y obtener el resultado inmediatamente. Si se quiere obtener el título oficial, es obligatorio pagar el precio especificado en la página web del centro.

¿Por qué incluir en las empresas cursos de limpieza y desinfección? Los cursos de limpieza y desinfección se consideran en la actualidad una prioridad, ya que tomando las medidas necesarias de higiene en los lugares de trabajo es posible evitar la propagación del COVID-19.

Que un empleado se enferme por causa del coronavirus afectará directamente a la empresa en la que labore, dado que la ausencia de cualquier trabajador disminuye directamente la producción. Asimismo, la compañía se puede ver en la obligación de invertir en la contratación de un reemplazo. Este es un aspecto que genera pérdidas y que no le conviene a ningún empresario.

Los cursos en los que se imparten medidas de desinfección y limpieza frente al COVID-19 pueden ayudar a las organizaciones a hacerle frente a un posible brote del virus. Además, los conocimientos que se adquieran también pueden servir para enfrentar otras emergencias de salud que pudieran ser similares.

En conclusión, cuando los empleados aprenden sobre las medidas y normas que deben adoptar en su día a día, evitan eventualidades lamentables como, por ejemplo, contraer el virus que sigue afectando a ciudadanos de España y de todo el mundo.



