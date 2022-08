Alquilar un trastero es la alternativa a liberar espacio en casa para el teletrabajo

Alquilar un trastero se ha convertido en una alternativa cada vez más común en los últimos años. A partir de la implementación del teletrabajo, a causa de la pandemia, muchos trabajadores tuvieron que hacer modificaciones en sus hogares para adaptar los espacios y hacerlos más funcionales para la vida laboral. Esta necesidad hizo que el servicio de alquiler de trasteros sea una solución para quienes necesitan liberar espacio en casa.

Los trasteros se han convertido en una alternativa de uso en el día a día Como bien se sabe, el mundo está evolucionando cada día más al ahorro energético y a la optimización del tiempo. Como se ha mencionado anteriormente, a causa de la pandemia, el teletrabajo es cada vez más frecuente. Esto permite ahorrar tiempo y cuidar el entorno sin hacer desplazamientos ineficientes. Sin bien muchos profesionales necesitan un espacio reducido para hacer su trabajo, ellos sí requieren una solución de espacio a medida para almacenar su stock. Es en este punto dónde el servicio de alquiler de trasteros es su compañero de viaje, ya que no solo le ofrece el espacio que necesita sino que realizan la gestión de su stock… y esto no solo les favorece en el ahorro de no tener que desplazarse, sino en no tener un cúmulo de cajas y objetos que resulta desfavorable para la imagen del profesional y además puede generar desmotivación e improductividad al momento de desarrollar sus actividades.

Autónomos y empresas también se benefician de este servicio Hay otras actividades que requieren tener que desplazarse, ya que su actividad lo requiere, por este motivo, tener un espacio cerca del lugar de trabajo ahorra tiempo en desplazamientos innecesarios a las oficinas pudiendo tener un trastero cerca del lugar de trabajo. Esto no solo ahorra tiempo, sino costes de desplazamientos que no son necesarios.

Alkila Trasteros ofrece un servicio de autoalmacenaje dirigido a los diferentes profesionales: electricistas, carpinteros, pintores, instaladores y constructores entre otros profesionales independientes que requieren un lugar para guardar sus herramientas de trabajo; como también a empresas que necesitan guardar su stock, documentos, materiales promocionales, etc.

Por tanto, profesionales, autónomos o empresas pueden aprovechar esta solución de espacio que mejor se adapta a cada necesidad, ya que son el partner de confianza que ayuda ahorrar tiempo y dinero con sus servicios de recepción y envíos de mercancía entre otros.