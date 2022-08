Cómo volver a disfrutar de la vida en pareja gracias a la psicología Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Al inicio de una relación, las parejas suelen pasar por una fase de enamoramiento en la que predominan una serie de expectativas idealizadas. No obstante, con el tiempo, es posible que empiecen a aparecer conflictos y que se vaya dejando atrás la comunicación, las relaciones sexuales y las salidas románticas.

Cuando esto ocurre, muchos deciden que es hora de separarse. Sin embargo, mediante la ayuda de profesionales se puede revertir dicha situación, o bien gestionarla de la mejor manera posible.

Resolver conflictos con terapia de pareja Mantener una relación de pareja no es tarea sencilla. Con el paso del tiempo, puede verse afectada por la monotonía, la rutina o la disminución de la pasión. De igual manera, la falta de tiempo de calidad en pareja, los cambios de las expectativas de vida fruto de la evolución personal y las nuevas necesidades, entre otros factores, ponen en peligro la estabilidad y felicidad en la relación.

En primera instancia, la terapia de pareja se centra en la identificación y toma de conciencia de los problemas existentes. El especialista evalúa y analiza aquello que impide el buen funcionamiento de la pareja. Una vez se han identificado las dificultades y se ha analizado cuándo surgen, las posibles causas y los intentos de solución previos, el psicólogo ofrece herramientas para solucionar y gestionar los conflictos de forma adecuada. De este modo, contribuye a restaurar el clima de armonía y buena comunicación.

Psicólogos especialistas en terapia de pareja en Madrid Las terapias psicológicas favorecen el desarrollo de la pareja como unidad, así como el de cada cónyuge por separado.

El Instituto Psicológico Cláritas es una excelente alternativa para quienes buscan un psicólogo especializado en terapia de pareja en Madrid. Cuenta con un equipo de profesionales en el área que se encargan de estudiar las necesidades de cada pareja para diseñar un tratamiento ajustado a su caso. Les ofrecen nuevas herramientas que les permitan afrontar los conflictos de manera adecuada y consolidar su relación. Dependiendo de la problemática, es posible combinar sesiones con cada uno de los miembros de la pareja por separado, junto con consultas en las que ambos estén presentes.

De manera habitual, este servicio es prestado a parejas que desean continuar su relación de forma saludable y satisfactoria. No obstante, el proceso también es recomendable para personas que ya han decidido separarse, pero quieren hacerlo de la mejor forma posible, evitando hacerle daño al otro. En cualquier caso, el asesoramiento de un psicólogo en Madrid facilitará el proceso.



