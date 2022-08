Cómo tratar los vértigos o mareos causados por una desalineación del Atlas, por Atlas Vital Emprendedores de Hoy

jueves, 11 de agosto de 2022, 17:58 h (CET)

La vértebra Atlas es la primera de la columna vertebral y es el punto de unión del tronco del cuerpo humano con la cabeza. Este hueso es el que se encarga de soportar el peso del área occipital. Se le conoce también como vértebra C1 y es una de las más relevantes.

Está conectada a la base del cráneo y cumple una función protectora de la médula espinal. Igualmente, la vértebra Atlas actúa en los movimientos de la región cervical porque es un centro de intersecciones musculares. Cuando no se encuentra en un estado óptimo, se convierte en una fuente de problemas para la salud.

Problemas generados por la desalineación de la vértebra Atlas Atlas Vital es una clínica especializada en el tratamiento de problemas relacionados con la vértebra Atlas. Durante más de dos décadas, han aplicado en su sede ubicada en Madrid varios tipos de terapia para tratar esta clase de dolencias. Sus métodos abarcan la alineación del Atlas y la descompresión vertebral, más conocido como SpineMED®. Son tratamientos relativamente sencillos, poco costosos, y que no requieren cirugía. La mayoría de los pacientes sienten una mejoría inmediata.

Según estos especialistas, los problemas con la vértebra Atlas se derivan básicamente de la desalineación de este hueso. Los 5,5 kilogramos que en promedio pesa la cabeza de un adulto, descansan sobre dos pequeñas piezas articulares del Atlas. Si el peso no recae de manera uniforme sobre esas dos carillas, la cabeza no se balancea de manera uniforme.

Esto genera dolores y afectaciones al equilibrio del cuerpo humano que inmediatamente afectan la calidad de vida de las personas. Esos dolores son consecuencia, en primer lugar, de las tensiones musculares, producto de contracturas e inflamaciones. En estos casos también son muy comunes las migrañas, producto de la compresión de articulaciones y vasos sanguíneos que pasan por la zona del Atlas.

¿Cómo tratar vértigos o mareos causados por una desalineación del Atlas? Otras de las dolencias más comunes producidas por la desalineación del Atlas son los vértigos o mareos. Son manifestaciones que pueden constituir un aviso de la mala alineación de esta vértebra. Se pueden presentar en cualquier momento y durar minutos o hasta días. Limitan seriamente la capacidad de las personas para realizar tareas, como conducir un coche.

A pesar de que se conocen algunas formas de suavizar los síntomas, como mirar un punto fijo para disipar los mareos, o acostarse para reducir los vértigos, lo primero que hay que hacer cuando aparecen estos síntomas es acudir a un especialista.

Según Atlas Vital la mejor manera de tratar estas afectaciones es con terapias que ataquen la raíz del problema, que es la desalineación del Atlas. El objetivo es llevar esa vértebra a la posición correcta de modo que encuentre su balance. Este tratamiento incluye todos los elementos que intervienen en la estabilidad del cuerpo, como lo son el cerebelo, el oído, la vista y el sistema propioceptivo. De esta forma, teniendo en cuenta todos los elementos relacionados con el Atlas, se puede realizar un tratamiento que asegure el perfecto estado de salud de este hueso tan importante.

