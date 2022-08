Tecnologías Dim premiada en el Programa Acelerador de Bioeconomía (DigiCirc) del proyecto europeo H2020 INNOSUP Emprendedores de Hoy

jueves, 11 de agosto de 2022, 16:54 h (CET)

Austral, socio del consorcio, implantará la tecnología en sus procesos productivos.

Tecnologías Dim pyme innovadora y empresa de base tecnológica ha presentado con éxito la solución “DIM 3D Twin” en Paris, en la Demoday del evento final del Programa de Aceleración de la Bioeconomía (DigiCirc), donde ha sido premiada con 50.000 € al quedar finalista junto a otras 6 empresas europeas para acceder a la Fase final del Programa Europeo.

Durante seis meses, implantará su solución Digital Twin (gemelo digital) en los procesos de diseño y fabricación de la marca española de ropa deportiva Internacional Austral Sport, socio del consorcio del proyecto.

La transición de Europa hacia una economía circular y climáticamente neutra representa una necesidad económica y social y una oportunidad para las empresas y los ciudadanos. Para lograr la neutralidad climática en 2050 y disociar el crecimiento económico del uso de los recursos, Europa debe aprovechar mejor la tecnología digital como factor clave para los productos/servicios, procesos y modelos empresariales circulares innovadores. Las pymes innovadoras y dinámicas también tienen un papel clave que desempeñar en este entorno, tal y como reconoce la CE, pero necesitan apoyo para hacer realidad ese potencial y aprovechar las tecnologías digitales.

En este contexto, el proyecto H2020 INNOSUP “DigiCirc” desempeña un papel esencial, ha seleccionado a las siete mejores PYMES europeas en Bioeconomía por su condición de ser altamente innovadoras en el desarrollo de soluciones digitales, basadas en las cadenas de valor circulares. El proyecto se dirige a 3 dominios estratégicos de alto crecimiento en los que se reconoce el potencial de la innovación circular impulsada por la tecnología digital, pero que no se ha materializado: Ciudades Circulares, Economía Azul y Bioeconomía.

El Programa Acelerador de Bioeconomía ha dado soporte intensivo a 16 empresas europeas preseleccionadas durante 12 semanas para la consolidación del modelo de negocio y el diseño sistémico, así como la estrategia de lanzamiento comercial, donde la pyme murciana ha pasado a la fase final, programa que se ha iniciado en agosto y terminará en diciembre, en este periodo de tiempo, se desarrollarán los retos tecnológicos que contribuyan en Europa a una fabricación que impacte positivamente en el medioambiente.

Las empresas premiadas han sido:

AGRO-S3DP. Aprendizaje automático para el monitoreo microbiano. (España)

BioProtos. Optimizando la producción de proteínas sostenibles y circulares para el ganado. (Italia)

BXRX. Predicción y validación computacional de combinaciones de fármacos contra el cáncer. (Alemania)

COSH. Herramienta de puntuación ecológica para minoristas. (Bélgica)

INSILICO. Una bioplataforma para la verdadera circularidad de los plásticos. (Eslovaquia)

DIM 3D TWIN. Gemelo digital 3D para el diseño y adaptación de prendas a la morfología humana. (España)

OKRET. Ventanilla única para la reventa de moda. (Serbia)

DIM 3D Twin, la solución de sostenibilidad para fabricantes de ropa Tecnologías Dim con su proyecto “DIM 3D Twin” utilizará gemelos digitales de prendas en 3D para el diseño y fabricación sostenible centrado en un producto de calidad personalizado para el consumidor. La tecnología aportará grandes beneficios en términos de eficiencia, ecofabricación y reducción de residuos.

La solución acelera los procesos de diseño, patronaje y confección de una prenda o de una colección completa, ahorrando significativamente en materias primas y en los tiempos de fabricación de prototipos. Permite trabajar colaborativamente a los diseñadores con los responsables de producto, e interactuar con los clientes, incluso permitirá una fabricación bajo demanda, sin errores y con tallas adaptadas a las medidas de los clientes.

El reto que Tecnologías desarrollará, en la fase final de DigiCirc, será abordar el problema de la escalabilidad de tallas de patrones y, para ello, a partir del gemelo digital 3D de un patrón, se automatizará el escalado de tallas, consiguiendo un ahorro de tiempos en toda la cadena de valor de entre 15 y 20 días.

El gemelo digital, la prenda del futuro La industria de la moda está considerada como uno de los mayores contaminantes del mundo por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El daño medioambiental no hace más que aumentar a medida que la industria crece.

La producción y distribución de las fibras y prendas utilizadas en la moda contribuyen a diferentes formas de contaminación ambiental, como la del agua, el aire y el suelo. Algunos de los principales factores que crean contaminación son la gran sobreproducción y el consumo excesivo de artículos de moda y el uso de fibras sintéticas.

Como solución, DIM 3D Twin permitirá pasar de la moda tradicional a la moda digital, se crearán las prendas del futuro que reducirán los residuos y los productos químicos durante la producción y minimizan la huella de carbono. La producción de una prenda digital emite un 97 % menos de CO₂ que la producción de una prenda física.

Los cálculos realizados por World Economic Forum muestran que la producción de una prenda digital ahorra una media de 2.200 litros de agua por prenda, lo que es suficiente para que una persona beba 2 litros al día durante 3 años. Esto supondría para la industria europea de confección un ahorro del 50 % de agua por cada prenda, resultando un total de 20,90 millones de litros y una reducción de emisiones de CO₂ de 61,750 kg, equivalente a un ahorro 4,8 millones de coches circulando por día.

Si estos datos los transportamos a los 160.000 millones de prendas que se fabrican mundialmente al año, donde un 30 % no llega a venderse y el 50 % de la ropa que fabrican las cadenas de fast fashion (H&M, Zara) acaba en la basura en menos de un año, eso son 12.8 millones de toneladas de desperdicios que van a parar a vertederos de todo el mundo.

Con estas cifras tan alarmantes, Tecnologias Dim y Austral en la fase final de DigiCirc, quieren demostrar analítica y estadísticamente que la moda digital es el camino para hacer sostenible la moda rápida y como prueba de ello se ha realizado el primer gemelo digital con la línea de ropa deportiva de la Federación Española de Triatlón, presentada en la sede del Consejo Superior de Deportes. En la página web se puede ver el gemelo digital de Tecnologías Dim del diseño de la prenda.

Austral quiere ser un referente de sostenibilidad en su sector y tiene previsto ahorrar en un año 1.671 prendas lo que equivaldría a 3,67 millones de litros de agua y un ahorro de 10.861kg. de CO2.

Tecnologías Dim, equipo de talento en crecimiento La tecnología de Digital Twin es fruto de los resultados de proyectos de I+D, de convocatorias del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y del Instrumento Pyme dentro del Programa Marco Horizonte Europa.

Tecnologías Dim ha ido creciendo en recursos humanos en los dos últimos años, gracias a las ayudas de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa a través de la Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa con programas para la contratación en prácticas de personas con titulación en formación profesional de grado superior. En este sentido, se han creado tres puestos de trabajo con la titulación de Formación Profesional de Grado Superior de Especialista en Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos y uno de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

También ha incorporado como consultora a Fátima Aldama Sala, experta en estrategia de negocio, ventas y marketing, su curriculum vitae, donde ha trabajado con equipos multidisciplinares en Microsoft, Sony PlayStation y Unicef entre otros, será un activo importante que apoyará directamente a la gerencia de Tecnologías Dim, para la estrategia de ventas e internacionalización.



