¿Por qué las cirugías de columna no van bien?, por Biziondo

jueves, 11 de agosto de 2022, 15:39 h (CET)

Los dolores crónicos de espalda representan un agudo problema de salud que disminuye notablemente la calidad de vida de las personas. Muchos de estos casos se suelen tratar con cirugías de espalda, varias de las cuales, no obstante, suelen fallar, por diversos motivos a la hora de aliviar estos dolores.

Así lo señala Biziondo, una clínica especializada en el cuidado y tratamiento de la columna vertebral, la cual constantemente tiene que lidiar con estos casos. Es por ello que, a día de hoy, conoce a profundidad las principales razones que pueden ocasionar el fracaso de una cirugía de espalda.

Las principales causas detrás de una cirugía de espalda fallida Una de las situaciones más comunes en la clínica Biziondo son los pacientes con cirugías fallidas, a quienes ayudan constantemente con un nuevo y más preciso diagnóstico, así como una nueva cirugía de espalda, cuando se lo requiere. Detrás de estos procedimientos poco efectivos, o mal realizados, se suelen hallar algunas causas frecuentes, que representan aspectos en los que Biziondo, con su atención, marca diferencia.

Una de las causas más comunes es un diagnóstico equivocado, principalmente cuando no se hacen exámenes suficientes, como discografías, radiografías hechas de pie, electromiogramas, etc., y se confía ciegamente en la resonancia, en lugar de escuchar atentamente la dolencia del paciente. También es común hallar cirugías muy agresivas, con demasiados tornillos y sin prótesis discales, para problemas que requieren menos intervención, o bien, por contraparte, cirugías demasiado superficiales para corregir problemas mucho más estructurales.

Asociados a estos aspectos, es igualmente común hallar procedimientos realizados con materiales de baja calidad, como tornillos, espaciadores y prótesis discales inadecuadas para estos casos. En algunos otros, por su parte, se hallan deterioros neurológicos muy instalados, cuyo progreso se puede contener, pero cuyos daños difícilmente se pueden reparar.

¿Por qué es importante tratar oportunamente la espalda con especialistas adecuados? Este último caso antes mencionado, en el que condiciones como hernias discales se llevan incubando una o dos décadas, son el ejemplo perfecto de la importancia que tiene tratar oportunamente los problemas de espalda. Cuando se deja pasar este tipo de situaciones por tanto tiempo, lo único que queda es evitar mayores dolores a futuro, pues el daño que provoca esta condición es prácticamente imposible.

Biziondo es un centro ampliamente especializado en el cuidado de la columna, conformado por especialistas franceses y formados en Francia, quienes ofrecen los recursos y tratamientos necesarios para abordar, de forma oportuna y efectiva, todos estos problemas de espalda que requieren cirugía. Además del tratamiento e intervención general, ofrecen un servicio altamente especializado en el análisis de pacientes con cirugías previas insatisfactorias.

El servicio para estos pacientes incluye una consulta online gratuita de segunda opinión sobre su caso, así como una atención efectiva en manos de un equipo multidisciplinar de especialistas, que recoge fisioterapeutas, traumatólogos y neurocirujanos, para brindar soluciones a casi cualquier problema de columna, sea que haya sido, o no, intervenido previamente con una cirugía.



