Contents.com comparte los elementos principales para que las marcas destaquen este verano

jueves, 11 de agosto de 2022, 13:32 h (CET) Si la marca o empresa aún no ha brindado informaciones interesantes para los que toman vacaciones, no hay de qué preocuparse, Contents.com, expertos en creación de contenidos y posicionamiento SEO, comparte los elementos esenciales para poder tener presencia aun en momentos de desconexión El mes más cálido del año ha llegado, y a pesar de que las altas temperaturas se han hecho notar desde hace semanas, agosto se caracteriza por ser el mes por excelencia de las vacaciones de verano, donde la mayoría de las personas deciden viajar a las costas y desconectar. En esta desconexión es donde una estrategia SEO se convierte en la clave para que las marcas continúen presentes en el consumidor sin llegar a ser invasivas.

Buscando escapar de las altas temperaturas, las personas acuden a buscadores digitales para determinar los mejores lugares y las mejores experiencias para verano, por ello muchas marcas se hacen eco de informaciones útiles para sus consumidores. Si la marca o empresa aún no ha brindado informaciones interesantes para los que toman vacaciones, no hay de qué preocuparse, Contents.com, expertos en creación de contenidos y posicionamiento SEO, comparte los elementos esenciales para poder tener presencia aun en momentos de desconexión.

Brindar contenido de valor: Constantemente se habla sobre el contenido de valor, pero pocos entienden lo que realmente significa. Esto no es únicamente ofrecer un contenido que esté de moda, sino también un contenido en el que las marcas o empresas tengan experiencia y que les otorgue credibilidad frente a aquellos que les leen. Por lo que, una marca de prendas y accesorios, tal vez podría conversar sobre los mejores materiales usados en accesorios a prueba de playas, sudor y altas temperaturas.

Desarrollo de una buena estrategia SEO: ¿Se tienen claras las palabras clave de la marca? Si es así, realizar una investigación sobre las palabras clave del verano y unirlas con las palabras clave de la marca, ayudará a aprovechar la temporada. Realizar esta mezcla y dejar volar la imaginación creando un contenido que brinde valor al público, es clave para mejorar el posicionamiento, solo es importante tratar de no abusar de las palabras clave para así no perder el sentido de la publicación. Si cuesta encontrar la sinergia entre estas palabras, contactar a expertos como Contents.com, es el camino al éxito, estos desarrollan contenido optimizado a través de Inteligencia Artificial para hacer notar las marcas.

Una imagen vale más que mil palabras: Ahora mismo el consumo online tiende a fijarse un poco más en la estética visual, por lo que mucha información se puede encontrar a través de imágenes llamativas y de imágenes descriptivas, como un atractivo post de redes sociales. Por ello, no se debe olvidar que las imágenes que se utilizan también tienen textos alternativos que redirigen a la información que se brinda, obteniendo flujo desde redes sociales, buscadores, otros artículos y más.

La esencia siempre será lo primordial: ¿Cómo es la marca? ¿Quién es? ¿Cómo se comunica? El toque personal de la marca es de suma importancia para conectar con su audiencia. Aunque el producto que se oferte sea de primera necesidad, solo aquellas personas con las que se compartan valores afines serán fieles, por ello no olvidar que la personalidad de la marca generalmente causará mayor impacto que el mensaje que se esté compartiendo.

La planificación y la espontaneidad van de la mano: Todos saben que la época de verano se establece en los mismos meses del año siempre, por lo que planificar los contenidos para esta fecha es muy importante. Además la planificación permite perfeccionar aún más la estrategia SEO. Sin embargo, al vivir en una sociedad de información inmediata entonces la estrategia debe dar cabida a la o las tendencias del momento. Recuerda no siempre las marcas necesitan subirse en la ola de las tendencias, pero si se encuentra un espacio que explotar, sacar provecho de este no es mala idea. El verano es la época favorita de muchos, y aunque estos consejos no solo se aplican a la época de los bañadores y el protector solar, para muchos usuarios la desconexión con el trabajo significa un incremento de la conexión con las plataformas digitales, principalmente en busca de consejos con temas referentes a la época. Por ello aprovechar el verano como el espacio ideal para desarrollar una buena estrategia SEO puede dar muy buenos resultados, especialmente siendo consistentes con el valor de los contenidos compartidos.

Si sientes que a tu marca le cuesta crear los contenidos adecuados para las distintas temporadas, puedes utilizar herramientas como Contents.com quienes se dedican a realizar contenidos estratégicamente pensados para las distintas temporadas y los públicos. Esto, a través de un programa de Inteligencia Artificial que analiza la audiencia y la competencia y construye contenidos de manera rápida y en distintos idiomas; de la mano de una serie de expertos en la creación de contenidos brindando un toque humano y cercano.

Sobre Contents

Contents.com es una empresa de tecnología de marketing que ha desarrollado una plataforma de software propia que permite, gracias al análisis avanzado de datos y a los algoritmos de aprendizaje automático, una producción más rápida y de mayor calidad de contenidos digitales sobre diversos temas y en varios idiomas. La decisión de trabajar de forma nativa con todas las lenguas del mundo está orientada a la misión cultural de eliminar las barreras lingüísticas, fomentar la comunicación inmediata y el acceso democrático a los datos.

