Los startuperos de la Industria del entretenimiento: Nico Castro y Alex Montoya

jueves, 11 de agosto de 2022, 13:01 h (CET) "Deja de frenarte a ti mismo. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?" Esta frase define a la perfección el día a día de Alex Montoya y Nico Castro, premiados por ser responsables de crear la mayor comunidad de la industria del entretenimiento. En los últimos meses han sido seleccionados para contar su caso de éxito para empresas como Amazon en España Este par de emprendedores, especializados en la industria del entretenimiento, acaban de alzarse con el premio EMIM por su dedicación a la formación del futuro de la industria. En menos de 2 años han formado, gracias a Music Business Academy, a más de 300 profesionales en habilidades relacionadas con marketing, comunicación, management, booking o distribución digital. De hecho, han conseguido que artistas independientes, como Eneko Díaz, superen los 2 millones de visitas en sus videoclips o pasen de 100 a 60.000 oyentes mensuales en plataformas de streaming.

Pero, ¿quiénes son realmente estos startuperos que están haciendo tanto ruido?

Alejandro Montoya es una de la personas imprescindibles en la industria electrónica internacional, no sólo por la larga trayectoria que le avala, sino porque construye una perspectiva completa y compleja de la Industria Musical en su conjunto, siendo pieza clave en el desarrollo y la evolución de la misma.

Alex Montoya comienza su carrera profesional en el año 2001 en Madrid, trabajando como relaciones públicas de varias salas de la ciudad. Posteriormente pasa a ser Promotor, Creador y Music Curator de algunos de los eventos españoles más reconocidos, como es el caso de Danzoo, Klubbers Day Reverse , FreeLive Festival, Amnesia Festival, Day One Festival y colaborador activo en la dirección artística de diversos eventos y proyectos con marcas.

En 2009 funda su propia agencia de contratación artística Magnum Bookings. Posteriormente, en el año 2011 comienza a trabajar como Manager de artistas. En los últimos años ha realizado proyectos con artistas como Luciano, UNER, Cristian Varela, Christian Smith, Dosem, Technasia, Chelina Manuhutu entre otros. En Diciembre de 2017 la agencia Magnum Bookings pasa a fusionarse con Analog Agency, agencia de representación worldwide de Carl Cox, Nic Fanciulli, John Digweed, Monika Kruse, Deborah de Luca, Andrea Oliva, Fatima Hajji y un sin fin de grandes talentos.

En el plano de la comunicación, forma parte del órgano de dirección de la revista Dj Mag España.

Este contacto directo con artistas, eventos y la comunicación de los mismos, ha hecho que diversos eventos y escuelas de music business cuenten con él como colaborador en charlas y proyectos. Hasta que en diciembre de 2019 decide fundar junto a Nico Castro, Music Business Academy, la escuela líder del sector del entretenimiento que, en menos de 2 años han conseguido formar y reciclar a más de 300 profesionales a un precio 10 veces menos que una escuela tradicional. Su éxito reside en los contenidos y, en ser de verdad, gracias a su implicación directa en todos los ámbitos de la industria musical han conseguido establecer una red de contactos clave para estar al día en lo que necesita la industria y cómo lo necesita.

Nico Castro comienza su trayectoria profesional en 2010, en la Universidad de Córdoba, al formar parte de la creación del Centro de Producción y Experimentación de Contenidos Digitales; un proyecto subvencionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con más de un millón de euros invertidos en sistemas de realidad virtual y aumentada, 3D, producción audiovisual, televisión interactiva, etc.

Años más tarde, ya especializado en marketing online y contenidos digitales, es fichado por Alejandro Sanz y Pepe Barroso para responsabilizarse de las relaciones digitales estratégicas con Google, Spotify, YouTube, Vevo, iTunes, Twitter, Instagram, etc., trabajando en la transformación de un sector musical que se centre más en los contenidos, en las compañías discográficas ‘Lola Records’ y ‘Pep’s Records’.

En 2014 lo ficha Margarita Álvarez, que fuera Presidenta del Instituto Coca Cola de la Felicidad y Directora de Marketing y Comunicación de Adecco, para liderar la estrategia digital del Grupo Adecco. Entre otros logros, consiguió que una empresa de recursos humanos sea la primera en trabajar con sistemas de inteligencia artificial (IBM Watson) para ofrecer la mejor experiencia a los candidatos en búsqueda de empleo.

Tras seis años impartiendo clases en la Escuela Internacional SAE Institute, pasa a liderar el Programa en Industria Musical en Madrid, con el que llega a cerrar importantes acuerdos con compañías como Warner Music, Sony Music, Universal Music, Wegow o LinkedIn.

En noviembre de 2020 entró en la multinacional Unísono (Intelcia en la actualidad) como Responsable de Marketing Digital para España, Colombia, Chile y UK. En tan solo un año y medio consiguió lanzar un documental sobre Inteligencia Artificial junto a Marc Vidal que consiguió superar el medio millón de visitas uniendo a empresas como Microsoft, Sanitas o IBM. Un hito que nunca había conseguido esta empresa.

Actualmente, es CEO & Founder de Pitch Music Marketing y Music Business Academy, empresas especializadas en Entertainment Business, experiencias + contenidos.

Desde ahí trabaja la estrategia digital, playlisting y comunicación de artistas nacionales e internacionales. Asimismo, asesora a presidentes de compañías en transformación digital, e-Sports, Social Selling, Employer Branding, estrategia digital y music business.

En diciembre de 2021 lanzó la carrera profesional del artista Eneko Díaz, con su sello discográfico Pitch Music. En tan solo 7 meses han conseguido más de 2 millones de visitas en sus videoclips, pasar de 100 a 60.000 oyentes mensuales en plataformas de streaming y superar las 200.000 visitas en varios vídeos subidos en la plataforma TikTok.

