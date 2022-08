Johnson Controls facilita a las empresas el cumplimiento energéticamente sostenible Comunicae

jueves, 11 de agosto de 2022, 13:01 h (CET) OpenBlue es un completo conjunto de soluciones conectadas que sirve a las industrias, desde escuelas hasta hospitales, campus y más Frente al reciente anuncio del plan de ahorro energético comunicado por el Ministerio de Transición Ecológica y anunciado por el Gobierno de España, Johnson Controls, el líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, pone a disposición de las empresas españolas su solución OpenBlue para potenciar la sostenibilidad energética, la seguridad tecnológica respetuosa y la innovación, mientras se mejora la experiencia de los clientes.

Alineados con las necesidades de las empresas y sus edificios, Johnson Controls, aporta años de investigación y desarrollo de ingenieros y científicos de datos que han culminado en OpenBlue, diseñado pensando en la agilidad, la flexibilidad y la escalabilidad, para poder transformar los edificios en espacios dinámicos. Los clientes podrán gestionar las operaciones sistemáticamente para lograr edificios con memoria, inteligencia y una identidad única.

Compromiso con la sostenibilidad y el ahorro energético

OpenBlue es un completo paquete de soluciones conectadas que ofrece una seguridad respetuosa, nuevas experiencias de los usuarios y mayor sostenibilidad que combina los 135 años de experiencia en edificios con tecnología de vanguardia.

OpenBlue reúne enormes cantidades de datos y aplica la inteligencia artificial para afrontar los retos de la eficiencia y la optimización energética.

Su cartera de soluciones de ahorro de energía y optimización de edificios descubre oportunidades para mejorar el rendimiento de los edificios.

Johnson Controls crea aplicaciones inteligentes con una gestión de la demanda de servicios públicos que conduce a edificios operativamente eficientes y comprometidos con el ahorro energético. El mantenimiento predictivo y la gestión simplificada de los activos ayudan a optimizar los recursos para su utilización, ayudando a cumplir con la nueva normativa del gobierno.

OpenBlue sirve a muchas industrias diferentes: lugares de trabajo, hospitales, escuelas, campus, estadios, empresas y más. OpenBlue crea valor para sus clientes: vuelta a las clases de los estudiantes con mayor tranquilidad, estadios deportivos con experiencias personalizadas para los aficionados, laboratorios que realizan grandes avances científicos o pacientes que experimentan una más rápida curación.

Johnson Controls es nombrada en la lista de líderes climáticos 2022 del Financial Times

La compañía ha sido incluida en la lista FT Climate Leaders in Europe por segundo año consecutivo. La lista de Líderes Climáticos de Europa 2022 reconoce a las empresas de toda Europa que han mostrado la mayor reducción de su intensidad de emisiones entre 2015 y 2020, medido por las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con los ingresos. Johnson Controls ha sido una de las 400 empresas seleccionadas entre más de 4.000 de toda Europa.

Entre las primeras empresas industriales que informaron de sus emisiones y se comprometieron a reducirlas, Johnson Controls ha hecho enormes progresos:

Ha reducido las emisiones de carbono y la intensidad energética en más de un 70% desde 2002; Recientemente ha sido nombrada nº 1 en su grupo industrial y nº 12 en general como una de las 100 empresas más sostenibles del mundo; Es una de las 45 empresas galardonadas con el sello Terra Carta, que reconoce a las empresas del sector privado que están creando mercados realmente sostenibles.

Aunque Johnson Controls informa de sus emisiones en los tres ámbitos, la clasificación solo tiene en cuenta las emisiones de ámbito 1 y 2, ya que no todas las empresas incluidas en la lista publican sus emisiones de ámbito 3. Desde 2017, Johnson Controls ha logrado una reducción del 38% de las emisiones de alcance 1 y 2, eliminando más de 415.000 toneladas métricas de CO2e.

Para visitar el Centro de Privacidad de Johnson Controls, visitar www.johnsoncontrols.com/privacy

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.