La universidad HKBU presenta la Turing AI Orchestra: un nuevo hito en la cocreación artística entre ser humano e IA

jueves, 11 de agosto de 2022, 11:05 h (CET) La Universidad Baptista de Hong Kong (HKBU) ha anunciado hoy, 9 de agosto, la creación de la primera "Turing AI Orchestra" del mundo, un nuevo hito dentro del visionario programa diseñado para ampliar las fronteras y explorar todo el potencial de la cocreación artística entre el ser humano y la inteligencia artificial (IA) La Turing AI Orchestra es la primera formación musical de inteligencia artificial del mundo. Mediante la implementación de tecnologías IA de última generación, la orquesta busca establecer nuevas formas de creación e interpretación artística simbiótica entre humanos y sistemas de inteligencia artificial.

La presentación oficial de la nueva orquesta ha tenido lugar en el marco del simposio internacional "Human, Machine, Art, Creativity", organizado conjuntamente por la HKBU y el Hong Kong Productivity Council. En él se han dado cita reputados investigadores y artistas procedentes del mundo académico y también profesional para debatir las últimas tendencias en creación artística simbiótica entre ser humano y máquina.

John Lee Ka-chiu, jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China (Hong Kong), el Sr. Xu Jie, Director General Adjunto del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular China y el Dr. Zhang Zhihua, Director General del Departamento de Juventud de la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central de Hong Kong, han celebrado el anuncio y pronunciado sendos discursos por videoconferencia. El Prof. Sun Dong, Secretario de Innovación, Tecnología e Industria del gobierno de Hong Kong, ha pronunciado el discurso inaugural en persona.

La ceremonia de apertura ha contado asimismo con la presencia del Prof. James Tang Tuck-kong, Secretario General del Comité de Becas Universitarias, la Sra. Zhu Yihua,Directora General Adjunta de la Suboficina de Nuevos Territorios de la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central de Hong Kong, el Sr. Mohamed Butt, Director Ejecutivo del Hong Kong Productivity Council, el Dr. Clement Chen, Presidente del Consejo General del Poder Judicial de Hong Kong, la Sra. Rosanna Choi, Tesorera del Consejo General del Poder Judicial de Hong Kong, el Prof. Alexander Wai, Presidente y Vicerrector de la HKBU, el Prof. Guo Yike, Vicepresidente (Investigación y Desarrollo) de la HKBU, la Sra. Christine Chow, Vicepresidenta (Administración) y Secretaria de la HKBU y el Prof. Johnny M Poon, Vicepresidente Asociado (Investigación Interdisciplinaria) de la HKBU.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo, John Lee Ka-chiu, ha afirmado: "Gracias a su fuerte compromiso con las nuevas tecnologías y las grandes ideas, la Universidad Baptista de Hong Kong (HKBU) se ha convertido en una institución líder en la investigación y desarrollo integral de tecnologías artísticas. El innovador proyecto 'Building Platform Technologies for Symbiotic Creativity in Hong Kong' está financiado por el Research Grants Council y es único en su clase, puesto que se trata de uno de los proyectos de investigación más ambiciosos de China en el ámbito de la inteligencia artificial. Con él se pretende dar un salto cuántico en la interacción entre ser humano y máquina y contribuir, al mismo tiempo, a la sostenibilidad de nuestro ecosistema artístico".

En su discurso de bienvenida, el Dr. Clement Chen ha declarado: "La aplicación innovadora de la tecnología a la creación artística permite a nuestros estudiantes de la HKBU diluir cada día un poco más las fronteras que separan el arte de la tecnología para transformar la forma en la que creamos arte y cultura. Estamos asimismo muy impresionados y muy ilusionados con la apuesta redoblada que se está haciendo desde el XIV Plan Quinquenal y desde el Gobierno de Hong Kong para promover y desarrollar las tecnologías artísticas. Gracias a ello, estamos convencidos de que las importantes iniciativas que hemos puesto en marcha contribuirán de forma definitiva al fomento y a la divulgación de las tecnologías artísticas en Hong Kong y nos permitirán asumir una posición de liderazgo en este ámbito dentro de la escena mundial".

Por su parte, en su discurso el Prof. Sun Dong, Secretario de Innovación, Tecnología e Industria del gobierno de Hong Kong, ha afirmado: "El enorme progreso que ha experimentado la inteligencia artificial en los últimos tiempos nos permite llevar la creación artística a otra dimensión y ofrecer a los espectadores experiencias radicalmente nuevas, al tiempo que generamos con ello importantes beneficios socioeconómicos para la ciudad. El concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica de la HKBU en el marco de la gala anual celebrada el mes pasado demostró, de forma extraordinaria, debo decir, cómo la inteligencia artificial se puede convertir en una fuerza creativa en el ámbito de la música, la danza y el arte multimedia. La armoniosa colaboración que pudimos ver entre el ser humano y la máquina marca un nuevo hito en la historia de las tecnologías artísticas".

En referencia al concepto que subyace en la Turing AI Orchestra (TAIO), el Prof. Guo Yike ha explicado que se trataba de crear una plataforma abierta para que artistas y científicos de todo el mundo colaboren en un entorno dinámico e innovador pensado para revolucionar el mundo del arte gracias a una investigación en inteligencia artificial totalmente disruptiva.

Según palabras del profesor Guo, "la Turing AI Orchestra también persigue otro de los objetivos definidos en la propuesta de proyecto: construir una red de arte digital y análisis político que permita impulsar proyectos colectivos de creación simbiótica y, al mismo tiempo, nuevas políticas".

"La TAIO está llamada a convertirse en una vibrante plataforma de desarrollo de nuevos proyectos y en la herramienta que nos permita poner en práctica nuestra visión, nuestra filosofí;;a y nuestras tecnologías a través de performances creativas dentro de un contexto de colaboración internacional. Mediante el uso de tecnologías blockchain, la TAIO constituirá la primera organización autónoma descentralizada (DAO) del mundo para la creación artística colaborativa entre científicos y artistas.

La TAIO promoverá un nuevo concepto de educación integral interdisciplinaria en Hong Kong e impulsará las políticas gubernamentales en el ámbito de las industrias culturales y creativas con el fin de contribuir a hacer de Hong Kong un hub internacional de comercio e intercambio cultural e intelectual", ha continuado explicando el profesor Guo.

Además de la presentación de la TAIO y de otras iniciativas en curso de la HKBU en materia de creación y manifestación artística simbiótica entre humanos e inteligencia artificial, el simposio de hoy también ha abordado, entre otros, las tecnologías necesarias para hacerlo posible, los valores estéticos y cognitivos implícitos, la nueva tendencia del metaverso en la industria cultura y artística, los debates actuales que plantean las nuevas formas de arte en la sociedad y el impacto que estas tienen en los diferentes grupos de interés de la comunidad artística.

Junto con el concierto de la Orquesta Sinfónica de la HKBU ofrecido el pasado 14 de julio en el marco de su gala anual, el simposio de hoy es otro de los hitos del proyecto de investigación "Building Platform Technologies for Symbiotic Creativity in Hong Kong", financiado con 52,84 millones de dólares hongkoneses procedentes del programa "Theme-based Research Scheme" del Research Grants Council.

