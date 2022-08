Vacalia, especialistas en alquiler vacacional Mallorca Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de agosto de 2022, 18:14 h (CET)

Las vacaciones son una de las etapas del año más esperadas por todos. Ya sea por el hecho de compartir momentos únicos con seres queridos o simplemente por descansar de la rutina, el receso suele disfrutarse en gran medida.

Si a eso se le suma un destino único en el Mediterráneo, la experiencia resulta más placentera, tanto por el clima como por los paisajes. Con opciones de alquiler vacacional Mallorca, Costa Blanca y Costa del Sol, la empresa Vacalia ofrece opciones para disfrutar de experiencias únicas, en lugares soñados y a buen precio.

Vacalia es sinónimo de satisfacción en alquileres vacacionales Elegir el alojamiento indicado para disfrutar de las vacaciones no es algo sencillo. Los factores que inciden para tomar la decisión son muchos, entre ellos la ubicación, coste diario, estacionamiento y servicios en general.

La oferta tradicional del mercado son los hoteles. Sin embargo, el alquiler de propiedades aparece como una posibilidad tentadora, en especial para quienes desean contar con un espacio de mayor privacidad.

Siguiendo esta idea, en Vacalia se ofrecen viviendas en alquiler muy lujosas y con el máximo confort. Muchas de ellas ofrecen vista al mar, otras cuentan con piscina y, en general, tienen aire acondicionado, servicio de wifi, televisión y parking. Las mismas están ubicadas en fincas de Mallorca y villas turísticas en Costa Blanca y Costa del Sol.

Mediante esta propuesta, la empresa busca que los turistas tengan una experiencia global, en la que puedan apreciar y disfrutar la cultura del lugar.

Reservas de manera simple y segura Con un registro de 200 mil turistas, Vacalia demuestra solidez y garantía en el alquiler de propiedades, ya sea de casas con vista al mar, viviendas montaña o chalets de campo. Esto se debe, en gran medida, a las facilidades para realizar el procedimiento de reserva. Desde la visualización de la propiedad que más se ajusta a los requerimientos hasta el asesoramiento personalizado por parte del personal del departamento de reservas, el trámite no tiene complicaciones y el tiempo que demande dependerá de los clientes.

Para no dejar nada al azar, la empresa también pone a disposición servicios de transfers desde el aeropuerto hasta el destino y opciones de movilidad en la isla, entre las que se encuentran las bicicletas.

Con una amplia red de colaboradores y un crecimiento permanente en el turismo, Vacalia aparece como referente en el ámbito de alquileres de propiedades para vacacionar en el Mediterráneo.



