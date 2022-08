Los álbumes de fotos analógicos siguen siendo los favoritos para muchos, por Álbum de fotos Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de agosto de 2022, 16:58 h (CET)

Muchas personas consideran que un álbum de fotos analógico no puede sustituirse por una carpeta digital para almacenar imágenes a pesar de que las herramientas digitales hayan reemplazado en cierta medida el interés por imprimir fotografías.

A diferencia de estas carpetas, en el álbum es posible seleccionar y organizar las fotografías al antojo del propietario; además de escribir notas, manipular las páginas y conservar recuerdos sin preocuparse por las conexiones wifi o los virus informáticos.

Con el objetivo de que los apasionados por la fotografía impresa tengan un espacio único para almacenar sus recuerdos, la tienda virtual Álbum de fotos pone a su disposición un completo catálogo de álbumes, con el cual se espera que los clientes puedan conservar y compartir momentos inolvidables a lo largo del tiempo.

Productos elaborados únicamente para recordar El objetivo de esta compañía es el de ofrecer álbumes que permitan a sus clientes recordar los momentos más importantes de su vida, a partir de dispositivos editoriales originales que no solamente se encarguen de almacenar fotos. Es por esto que cuentan con productos de diseño únicos, adaptados a las necesidades y gustos de cada cliente, así como a las particularidades de uso con el que se desee abordar este objeto. El álbum para escribir, por ejemplo, cuenta con espacios para texto en sus páginas y una capa protectora que no afecta la tinta y conserva en excelentes condiciones la fotografía. Esta opción es ideal para hacer un álbum con dedicatorias o para apuntar los lugares y las fechas en las que han sido tomadas las fotos.

Originalidad y novedades Si bien Álbum de fotos ofrece en su catálogo álbumes tradicionales, familiares, artesanales e infantiles, también comercializa photobooks para eventos específicos como bodas, bautizos o cumpleaños. Todos sus productos cuentan con dimensiones variables, diferentes materiales en las cubiertas y formas creativas de encuadernación, lo que abre un enorme abanico de posibilidades al momento de organizar una colección de fotos. Entre sus principales novedades se encuentran álbumes para almacenar imágenes Polaroid, álbumes con páginas autoadhesivas y películas transparentes de protección, álbumes de pequeño formato para viajes y una versión del Libro de Aventuras, inspirado en la película Up de Disney Pixar.

Esta tienda virtual espera que con toda su variedad de productos, sus clientes encuentren la mejor forma de almacenar sus recuerdos de la forma que más se adapte a sus gustos. Álbum de fotos reconoce que, con sus productos, las personas crearán momentos agradables de reunión solo con observar y compartir sus fotografías en un objeto análogo.



