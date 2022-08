Buscoremolque explica los diferentes tipos de portabicicletas

La Dirección General de Tráfico, organismo autónomo​ del Gobierno de España, establece una serie de normas relacionadas con el uso de los portabicis. El reglamento destaca que el dueño del vehículo debe asegurar la visibilidad de la matrícula y los pilotos traseros. Si esto no es posible, es necesario contar con una placa supletoria y con luces. También prohíbe que la pieza sobresalga hacia los lados y no puede sobresalir más de un 15 % del coche en la parte posterior. Además, la carga expuesta debe ir indicada con la señal V-20. Las empresas especializadas como Buscoremolque ofrecen una gran variedad de marcas y modelos en este tipo de soportes.

Clasificación y ventajas de los portabicis Un portabicicletas se instala en otros vehículos para transportar bicis. Estos se construyen con una variedad de materiales para lograr que sean duraderos, resistentes a todo tipo de clima, estéticos y funcionales.

Las piezas se clasifican dependiendo de su colocación en el vehículo. Por ejemplo, los de techo son los más usados en los trayectos cortos. Estos no obstruyen la visibilidad del conductor ni dificultan la apertura del maletero y no es necesario desmontarlos cuando no se usan. Por otro lado, los de maletero se fijan sobre la puerta trasera del coche, están compuestos por barras articuladas y correas ajustables o cintas. Se recomienda utilizarlos en viajes largos y permiten llevar dos bicicletas.

Por último, los portabicis también pueden ser de bola de remolque. Eso permite que las bicicletas vayan apoyadas en una plataforma y ancladas con un brazo metálico. También pueden estar colgadas a unas barras horizontales. Estos sistemas son más seguros y fáciles de manejar, permiten llevar más de una bicicleta y se pueden usar en todo tipo de trayecto.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de comprar un portabicis? Antes de adquirir un soporte para bicicletas es necesario considerar algunos factores, como la cantidad de vehículos a transportar. Cuando son 2 o más, el usuario puede optar por productos resistentes, preferiblemente de bola. Además, se debe evaluar las condiciones del vehículo, ya que, si este cuenta con barras en el techo, lo más adecuado es adquirir un soporte de bicicletas para el techo. También hay que tener en cuenta la frecuencia de uso. Si se les da mucha utilización, es más recomendable instalarlos que fijarlos. Otro elemento que debe evaluarse es la marca. La empresa Buscoremolque ofrece muchas marcas, entre las que destacan TowCar, Oris y Urbeni. Cada una de ellas cuenta con montajes hechos con materiales de calidad. Además, se pueden adquirir fácilmente a través del portal web.

El transporte de una bicicleta es importante para facilitar la movilidad de esta. Por eso, es importante encontrar portabicicletas apropiados para cada vehículo.