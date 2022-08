Sing Your House asesora durante todo el trámite de herencias Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de agosto de 2022, 16:09 h (CET)

En muchas ocasiones, tramitar herencia es un proceso que conlleva muchos procedimientos que para quienes reciben los bienes, por lo general, son desconocidos. Por este motivo, acudir a expertos en este ámbito es una alternativa recomendable, con el fin de recibir asesoramiento necesario y poder llevar a cabo el proceso de manera correcta.

Sing Your House centra su actividad en la intermediación de compra, venta y alquiler de propiedades, así como también en los expedientes relacionados con herencia. Como especialistas en este servicio, el equipo de profesionales inmobiliarios de esta firma se ha distinguido por ofrecer asistencia personalizada, ajustándose a las necesidades de sus clientes.

¿Qué pasos se deben seguir para tramitar una herencia? Conocer los diferentes requerimientos que tiene dicha sucesión.

Para ello, los profesionales de Sing Your House, proporcionan a los usuarios una guía práctica y sencilla que les permite conocer cada uno de ellos y el propósito que cumplen durante la gestión. Principalmente, el cliente debe reunir la documentación necesaria para el proceso, siendo los certificados de defunción, de las últimas voluntades y el de contrato de seguro y cobertura de fallecimientos, tres elementos destacados durante el proceso.

El certificado de las últimas voluntades permite saber si el causante ha dejado un testamento. En el caso contrario, se deberá solicitar la declaración de herederos, la cual puede adquirirse en la notaría de la localidad donde residía el fallecido o en el Juzgado de Primera Instancia. Esto último, solamente en el caso de que el solicitante no sea familiar directo.

Asimismo, es necesario llevar a cabo un inventario para conocer los bienes, deudas y derechos que ha dejado el causante. Este paso puede requerir diferentes diligencias para obtener estados de cuenta o certificados bancarios que permitan conocer la situación financiera del fallecido.

Posteriormente, los herederos pueden proceder a la partición de la herencia y al pago de los impuestos correspondientes. Cada uno de estos pasos debe ser cumplido de forma correcta, por lo cual solicitar el asesoramiento de expertos resulta una de las alternativas más favorables.

Tramitación de herencias con asesoramiento personalizado Como especialistas con casi una década de experiencia, los profesionales de Sing Your House se han enfocado en acompañar y asesorar a cada uno de sus clientes en todo lo necesario para tramitar una herencia. Su principal objetivo es proporcionar tranquilidad y ofrecer el apoyo adecuado en un momento tan delicado en el que se mezcla el valor emocional con el económico.

Mediante su servicio de tramitación de la herencia, los expertos orientan a sus clientes en cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo, así como también en la solicitud de documentos, gastos e impuestos y cómo pueden afrontarlos.

Actualmente, esta firma se ha distinguido como una de las más accesibles en territorio español, ya que los precios por sus servicios se caracterizan por ser altamente competitivos en el mercado.



