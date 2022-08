Logística y distribución de muebles a nivel nacional gracias a Mudanzas y Transportes Gomesa Emprendedores de Hoy

jueves, 11 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando un particular o compañía necesita trasladar mercancía de un lado a otro, una buena alternativa es buscar una empresa de logística que se encargue de todo el proceso para que los bienes materiales lleguen a su destino final en condiciones adecuadas y en el momento preciso. Sin embargo, este tipo de servicio no se puede dejar en manos de cualquiera, ya que se trata de un trabajo que requiere responsabilidad y seriedad. En España, una compañía de referencia por su amplia trayectoria es Mudanzas y Transportes Gomesa, enfocada en proporcionar una atención personalizada a los clientes. Aunque su sede principal está ubicada en Córdoba, ofrece atención a nivel nacional.

Todo lo que garantiza Mudanzas y Transportes Gomesa como empresa de logística Son muchas las personas que confían en Mudanzas y Transportes Gomesa como empresa de logística y que han quedado satisfechas con sus servicios, ya que esta garantiza entregas domiciliarias o profesionales en el tiempo acordado no solo en Córdoba, sino en cualquier punto del país.

La firma atiende a particulares y a empresas y se ocupa de todo aquello que tiene que ver con la logística y la distribución de mercancía. Para cumplir con las expectativas de los clientes, dispone, en primer lugar, de instalaciones amplias y en buenas condiciones para almacenar los muebles. Además, cuenta con un equipo de profesionales cualificados que se encarga de preparar los pedidos para el reparto.

En cuanto a la distribución, tienen un conjunto de vehículos de diferentes tamaños que se adaptan a todos los requerimientos. Para las mercancías más pesadas y voluminosas suelen utilizar plataformas que facilitan el traslado.

Los operarios tienen a su disposición herramientas para el montaje del mobiliario y para poder resolver cualquier situación que se presente. Cuando se lleva a cabo la entrega de los artículos, Mudanzas y Transportes Gomesa revisa los materiales con el cliente para asegurarse de que no haya ningún fallo.

Optar por un servicio de logística y distribución con Mudanzas y Transportes Gomesa Quienes requieran un servicio de logística y distribución y quieran solicitar información sobre Mudanzas y Transportes Gomesa, pueden hacerlo a través de su portal web, donde se presentan los detalles de los servicios que ofrecen.

Dentro del apartado de “Logística y distribución” de la plataforma, ponen a disposición de los usuarios un formulario para solicitar un presupuesto totalmente gratuito y sin ningún compromiso.

La empresa también es especialista en mudanzas. Por eso, ofrece a los clientes un servicio completo que incluye desmontaje y montaje de mobiliario, embalaje de cristalería, colocación de cuadros y espejos, cortinas y lámparas, entre otros, y desembalaje de cajas con posterior colocación en la nueva ubicación.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.