Tocados de novia de la mano de Kyrie Novia y Ceremonia Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de agosto de 2022, 15:18 h (CET)

Año tras año surgen nuevas propuestas para bodas en lo que respecta a vestidos, decoración, complementos y lugares. Las tendencias se reinventan constantemente, por lo que es interesante ver que hay elementos en el mundo nupcial que soportan el paso del tiempo. Y no solo eso, sino que se imponen a cualquier moda y estilo formando parte de la historia, como es el caso del tocado.

En Kyrie Novia y Ceremonia, una tienda situada en Ordes (A Coruña), tienen varias propuestas de tocados de novia elaborados de forma totalmente artesanal y con materiales de alta calidad.

Tocados de novia para todos los peinados Hoy en día, los tocados de novia son el complemento estrella por su gran versatilidad. No solo por las distintas posibilidades de crearlo artesanalmente y combinando materiales como joyas, plumas, flores, porcelana, etc., sino por las mil maneras de llevar esta pequeña obra de arte.

Este año están arrasando los tocados de flores como complemento y no es de extrañar porque son perfectas para dar un toque romántico al look de novia. Kyrie Novia y Ceremonia dispone de gran variedad de tocados para novias de este tipo que son una excelente opción para equilibrar el estilismo.

El catálogo de esta tienda está repleto de opciones para todos los peinados. Hay unos más sencillos, como broches para colocar en un lateral y tocados que decoran el velo en un bajo recogido. También hay coronas que aportan un aire romántico a un peinado semirecogido o melena suelta y hasta grandes tiaras que ganan protagonismo al peinado. El abanico de posibilidades para escoger el que mejor encaje con el look de la novia es muy amplio.

Vestidos para novia e invitadas, en Kyrie Novia y Ceremonia En la tienda no todo son los complementos, sino que también disponen de un amplio catálogo de vestidos. Ya sea que se busque una opción romántica, con carácter minimalista o clásica; la novia podrá encontrar el vestido que mejor se ajuste a su personalidad. Y nada mejor que sentirse identificada y cómoda con lo que lleva puesto en su día especial.

La madrina e invitadas también pueden encontrar aquí un aliado a la hora de escoger su look y destacar. Su gran variedad de estilos, siempre dentro de las tendencias más actuales de moda, son una excelente opción para conseguir ser la más admirada de la fiesta.

En la página web es posible visualizar su extenso catálogo de opciones para lucir perfectas con los vestidos y complementos que mejor se adapten a cada una.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.