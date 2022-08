La clínica Adelgar lanza un programa para perder peso para mayores de 60 años

En España, el 35,5 % de los hombres y el 40 % de las mujeres mayores de 60 años padecen obesidad. Gran parte de estos casos se explican por un estilo de vida sedentario y el consumo de alimentos con un alto contenido calórico. El sobrepeso potencia enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Además, se relaciona con el síndrome de apnea del sueño y la insuficiencia venosa, entre otras complicaciones.

Para todos estos casos, la clínica especialista en adelgazamiento Adelgar ofrece un método natural que permite perder peso. Esta técnica ha sido elaborada a partir de la experiencia profesional de esta institución que, desde 1994, ha aplicado a más de 60.000 tratamientos. El Método Adelgar incluye un programa especial para mayores de 60 años que busca generar una pérdida de peso teniendo en cuenta las particularidades de este grupo etario.

El Método Adelgar para mayores de 60 años Problemas como la tensión alta, la diabetes, la sarcopenia y la malnutrición son comunes en personas mayores de 60 años. A su vez, muchas mujeres presentan dificultades para adelgazar durante la menopausia. Por estos motivos, el Método Adelgar incluye consultas médicas, pruebas diagnósticas y una supervisión constante del estado de cada paciente.

Además, para lograr el objetivo de perder peso, los profesionales de la clínica llevan adelante un estudio de comportamiento nutricional y un análisis de la composición corporal para conocer los porcentajes de grasa, grasa visceral, retención de líquidos y otros datos de relevancia.

Una vez reunida toda la información necesaria, los especialistas de Adelgar elaboran un plan nutricional a medida de cada paciente que incluye distintas técnicas adelgazantes como, por ejemplo, la crioterapia. Asimismo, durante todo el tratamiento cada persona tiene a disposición un equipo de dietistas.

Ventajas de los planes para perder peso de Adelgar Todos los planes que logran una reducción de peso corporal suponen una mejoría desde el punto de vista de la salud y, además, proporcionan un mayor bienestar físico y emocional. En particular, el Método Adelgar para mayores de 60 años evita el efecto rebote de las dietas desequilibradas, por lo que los pacientes no vuelven a ganar peso rápidamente después de perderlo.

Por otra parte, en la clínica Adelgar no se recetan productos considerados como milagrosos que suponen un coste adicional. En este sentido, el tratamiento no incluye medicamentos, por lo que no hay contradicciones y el método es apto para cualquier persona. Tampoco se aplican cirugías, por lo que no hay riesgos ni fases de recuperación que pueden ser lentas y dolorosas.

Por último, el tratamiento incluye 5 meses de mantenimiento gratuito y es posible acceder a una garantía de por vida.

En la clínica Adelgar, los mayores de 60 años pueden encontrar un método natural, seguro y efectivo para perder peso y gozar de una mejor salud integral.