Esencia de la Cruz, el tópico que tiene una gran diversidad aplicaciones

En los últimos años, el interés por el bienestar personal, el cuidado de la piel y la revitalización del cuerpo ha ido en aumento. Uno de los productos que se ha posicionado para dar soluciones a las diferentes afecciones que pueden afectar a la salud corporal es la crema natural Esencia de la Cruz, un tópico con múltiples aplicaciones. Principalmente, la de aliviar el dolor muscular y articular y regenerar la piel afectada por golpes y quemaduras.

Beneficios de la crema Esencia de la Cruz Esta crema, creada a base de extractos naturales, favorece la revitalización del cuerpo y puede utilizarse para tratamientos musculares, dolores en rodillas, hombros, muñecas, tobillos o cualquier articulación. También ayuda a reducir contracturas cervicales y lumbares, y mejora procesos sintomáticos musculares, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antimicrobianas.

Sin embargo, los beneficios que brinda Esencia de la Cruz no son solo estos, ya que también favorece la regeneración de la piel dañada a causa de llagas, heridas o quemaduras. Además, estimula la circulación sanguínea, es eficaz para ser utilizada como postsolar, como tratamiento de la psoriasis y como repelente de mosquitos.

Asimismo, está compuesta por una alta concentración de principios activos libres de sustancias químicas, sin parabenos ni pegs, lo que la convierte en un producto 100 % natural y exenta de componentes nocivos para el organismo.

Componentes naturales de la crema Esencia de la Cruz Este producto está certificado con el sello Bio, una etiqueta ecológica que certifica que un producto está fabricado con materiales naturales que no vulneran ni impactan negativamente en el ambiente. También acredita que durante su proceso de producción no ha sido testado en animales para comprobar su efectividad. Por otro lado, el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos ha corroborado su eficacia y el cumplimiento con la normativa vigente.

Entre sus principales ingredientes se encuentran los extractos de árnica, hipérico, harpagofito, romero, menta, clavo, tomillo, aloe vera y espliego. Aunque su base es el aceite de girasol y el aceite de oliva extra, no deja sensación grasosa y es apta para niños a partir de los tres años.

Esencia de la Cruz es un producto natural, sin químicos perjudiciales para la salud y con alta concentración de principios activos, que puede ser adquirida en la tienda online de la compañía en sus presentaciones de 75, 250 y 500 mililitros.



