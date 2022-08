Las funciones de un coach como Rafa Aguado Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de agosto de 2022, 12:24 h (CET)

La figura del coach empresarial es cada vez más popular. La razón es que estos profesionales se han convertido en aliados para quienes desean ser más productivos y eficientes en sus puestos de trabajo. Hoy en día, es una tendencia que las compañías contraten este tipo de servicio, ya que son muchas las ventajas que se obtienen, entre ellas el aumento de la permanencia de los empleados, el fortalecimiento del liderazgo de los gerentes, el incremento de la productividad y el enfoque. En España, hay una diversidad de especialistas en coaching que han cumplido funciones cruciales en organizaciones de diferentes sectores económicos. Uno de ellos es Rafa Aguado, uno de los coaches más cotizados por las empresas, por el alto rendimiento que consiguen. Rafa Aguado ofrece un programa que promete excelentes resultados.

Lo que se debe saber antes de contratar a un coach empresarial Son muchas las personas que escuchan el término coach empresarial, pero que no saben cuáles son todas las funciones que estos profesionales son capaces de cumplir. En primer lugar, es importante destacar que quienes ofrecen un programa de coaching en las compañías se enfocan en mejorar las relaciones entre los equipos de trabajo y en afianzar la confianza, ya que saben que esa es una de las bases para el cumplimiento de los objetivos y para elevar la productividad.

El coach como Rafa Aguado también se centra en detectar las habilidades de cada trabajador y potenciarlas, pero no solo eso, sino también los motiva, los ayuda a tener autoconfianza, a ser autónomos y comprometidos con sus responsabilidades. Estos profesionales tienen la habilidad de identificar los conflictos que interfieren en un lugar de trabajo. Una vez detectados, proceden a resolverlos de la manera más efectiva.

Por otra parte, los coaches preparan a los equipos para que sepan cómo gestionar problemas y situaciones adversas que puedan surgir sin caer en pánico ni estrés.

Rafa Aguado ofrece programas de coaching empresarial Rafa Aguado es un profesional que ofrece programas de coaching para ayudar a las personas y a las empresas a cumplir cada uno de sus objetivos. Él combina el coaching con técnicas basadas en psicología positiva, PNL, neuromarketing, mediación, etc.

Aguado ofrece programas ATMOS y mentorías que se adaptan a las necesidades de cada uno de sus clientes. Asimismo, para las compañías pone a disposición ATMOS BUSINESS, un programa de coaching especializado en industrias de artes escénicas, empresas de finanzas, sector legal, industrial y de servicios.

El coach se enfoca en potenciar la creatividad de los equipos, el talento interno y la adaptabilidad para elevar la productividad. Para tal fin, se apoya en técnicas de coaching de fortalezas, de desarrollo de talento y PNL, entre otras.

Los interesados en contactar con el profesional deben acceder a su página web, donde deja a disposición su dirección en Valencia, su correo y sus teléfonos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.