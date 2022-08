Entrevista al CEO de OROC, Rubén Núñez, sobre el sector de las telecomunicaciones y los inicios del operador móvil virtual

Actualmente, el mercado de las telecomunicaciones es muy extenso y cuenta con distintos operadores móviles. En este contexto, es fundamental la fidelización de los clientes y la oferta de planes atractivos para diferenciarse de la competencia. En esta línea se fundamenta OROC, un operador móvil virtual que pone la satisfacción de los clientes y la calidad del servicio en el centro. El CEO de OROC, Rubén Núñez, habla sobre los aspectos diferenciales de la compañía y analiza el contexto actual del sector de las telecomunicaciones.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de las telecomunicaciones?

Recuerdo esa etapa de mi vida como una experiencia inolvidable en muchos sentidos, en la que traté de forma particular a cada cliente en mi tienda de telefonía, escuchando sus necesidades de primera mano. En aquellos inicios desconocía hasta qué punto los usuarios sufrían una falta de atención personalizada. No fue nada fácil romper con el estereotipo de la telefonía. Los usuarios me explicaban que contactaban con su operador para que les resolvieran los problemas que tenían en facturación y atención al cliente.

Tras haber emprendido ese camino, opté por la perseverancia. Puedo decir que no fue nada fácil partir de la nada, trabajar de manera individual cada día, tratando con personas físicas y que vieran la cara de alguien que realmente se preocupaba por esa atención y esa personalización de planes, en los que evitaba pagos desorbitados por servicios que no utilizaban o simplemente no necesitaban.

Tras 10 años de experiencia en los negocios de distribución de telefonía, ¿qué te motivó a crear tu propio operador móvil virtual (OMV)?

Al atender a los clientes en mi tienda física y ejercer de comercial a puerta fría por comercios, llegué a la conclusión de que todos tenían algo en común. Todos contaban con problemas en los servicios que los operadores les ofrecían y los costes eran muy elevados. Pagaban por unos precios muy altos por tarifas que no consumían o sencillamente no necesitaban. Esa fue mi mayor motivación para crear mi propio operador de telefonía y ofrecer el servicio que realmente necesita el cliente, sin pagar de más y prescindiendo de la “letra pequeña”.

¿Cómo está revolucionando OROC el mercado de las telecomunicaciones en España?

Principalmente, con una rápida atención al cliente, en la que prima la personalización de las necesidades del usuario. Y, por supuesto, tenemos que hablar de una de las promociones más económicas de la historia de las telecomunicaciones. Actualmente, tenemos vigente la campaña “Pásate a OROC”, con llamadas y gigas ilimitados por 12 €/mes hasta Navidad. Después del 25 de diciembre, el cliente puede optar por quedarse con 40 GB + llamadas por el mismo precio, o cambiarse a cualquier otro plan, salvo OROC 10.

¿Qué elementos diferenciales tiene OROC con respecto a otros operadores similares?

La personalización de las necesidades del cliente, adaptando ese servicio de manera individual y optando por lo que realmente necesita el usuario. En OROC nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, no aumentar las ventas porque sí. Queremos que nuestros usuarios estén contentos con OROC y sean libres para decidir hasta cuándo y cómo quieren estar con nosotros. En definitiva, ponemos el foco en su fidelización. Un cliente contento es la mejor publicidad que se puede hacer.

¿Cuáles son los planes de servicio que se ofrecen a los usuarios?

Contamos con las mejores tarifas de telefonía móvil de España. Las más competitivas del mercado actual. También ofrecemos otros servicios como la fibra, fijo-móvil, tarjetas Multi SIM por 2 euros/mes… Todo ello con promociones inigualables como la de “Pásate a OROC” o nuestro “Plan Amigo”.

¿Cuáles son los objetivos que planteas para el futuro?

En primer lugar, conseguir que los clientes tengan la seguridad suficiente de que en OROC no somos máquinas ni robots y se sientan respaldados por profesionales que les atienden como se merecen. Nuestro equipo está formado por personas que les ayudarán desde el minuto uno. Y, luego, como planes inmediatos, pensamos añadir a nuestros servicios una plataforma de TV accesible y a buen precio.

En definitiva, OROC trabaja por ofrecer un servicio y una atención al cliente de calidad para garantizar una experiencia de servicio óptima. Además, asegura a los clientes únicamente pagar por lo que contratan, con planes económicos y adaptados a cada necesidad.