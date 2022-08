Las ventajas del teletrabajo, por CIEDO Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de agosto de 2022, 11:04 h (CET)

Aunque la pandemia promovió el incremento de empresas que emplean el teletrabajo, esta modalidad de trabajo se utiliza desde hace algunos años. Sin embargo, ahora son otros factores los que impulsan el teletrabajo como la mejor opción tanto para el trabajador como para la empresa en cuestión.

Por eso, las empresas que requieran ser más eficientes y más productivas, en un entorno humano donde las personas son el valor diferencial, cuentan con CIEDO, una consultoría organizacional dirigida a pymes y empresas familiares. Su objetivo es básicamente lograr el desarrollo estratégico global o parcial de la empresa, así como su formación en habilidades directivas para lograr el desarrollo deseado.

¿Por qué las empresas en España deben apostar al teletrabajo? Muchas empresas se niegan a apostar por el teletrabajo porque desconocen los beneficios de esta modalidad sobre sus gastos operativos. A sabiendas de que la inflación y estanflación golpean económicamente a las empresas españolas, esta opción se convierte en una excelente alternativa para poder reducir sus costes y mantenerse a flote en los actuales momentos.

Para ejemplificar la situación se puede tener en cuenta los gastos en combustible que tiene que hacer un trabajador con coche propio. Además, el desplazarse hasta el sitio de trabajo supone una inversión de tiempo y energía que puede ser aprovechada en otras tareas. Y aunque las empresas crean que esto no le afecta directamente, si lo hace considerado en el clima organizacional.

La productividad de los empleados es otro factor que aporta el teletrabajo a la empresa, consiguiendo aumentarla si este es bien coordinado y sigue parámetros comprobados para tal fin. La reducción en gastos de mantenimiento de una oficina y la posibilidad de contratar trabajadores ubicados estratégicamente en otras ciudades o países, son otros de los beneficios del teletrabajo.

CIEDO ofrece consultoría para pymes que quieran llegar al próximo nivel En los actuales momentos, no es fácil mantener la rentabilidad económica de las empresas, ya sean grandes o pequeñas. Son innumerables los obstáculos que debe enfrentar, además de la inflación cuando hay un estancamiento de la economía.

La asesoría para la selección del personal adecuado y su adaptación al puesto de trabajo, la medición de la efectividad de una organización desde una perspectiva sistémica, el cumplimiento de un plan de igualdad obligatorio por la legislación española y todo lo que conlleva el plan estratégico son materia de especialización que los profesionales de CIEDO están dispuestos a brindar.

En definitiva, contar con la consultoría en esta materia es un plus que todas las empresas españolas deben aprovechar.



