Consejos legales sobre rebajas de la mano de BJ Abogado

Durante el periodo de rebajas, los consumidores aprovechan para hacerse de productos que desean o necesitan hace tiempo, por ejemplo, en situaciones como las de este verano, en la que el contexto económico hace que muchas personas restrinjan sus gastos.

Sin embargo, es importante tomar las precauciones para realizar una compra inteligente, consciente y responsable, que se encuentre enmarcada dentro de la normativa de comercio. En este aspecto, el despacho de abogados BJ Abogado cuenta con profesionales cualificados en derecho civil para brindar consejos legales sobre rebajas y defender los derechos de los consumidores.

¿Cuáles son las obligaciones de los comercios en periodo de rebajas? Hasta el año 2012, las rebajas estaban consideradas legalmente como la venta de productos a precios menores al precio ofertado habitualmente con una anterioridad mínima a un mes. No obstante, esta obligación ha sido suprimida, por lo que para que un artículo se encuentre en rebaja, su precio anterior debe haber sido superior al actual, permitiendo a los comerciantes decidir cuándo realizar este tipo de ofertas.

Por otro lado, un aspecto obligatorio para los establecimientos comerciales es que la venta en rebajas debe ser anunciada y los objetos defectuosos o deteriorados no pueden formar parte de la oferta. De este modo, los artículos ofertados deben haber estado a la venta, como mínimo un mes antes, y las fechas de inicio y finalización de las rebajas deben estar anunciadas en un lugar visible, por un periodo mayor a una semana e inferior a los dos meses. A su vez, durante este intervalo de tiempo, los comercios no pueden realizar otro tipo de promociones.

Recomendaciones a la hora de comprar durante el periodo de rebajas En el actual panorama económico, las rebajas pueden ser dañinas para la economía familiar, por lo que es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de realizar las compras durante estos periodos. En primer lugar, los consumidores no deben dejarse llevar por la publicidad masiva que invita a comprar desaforadamente, sino limitarse a adquirir los productos que sean necesarios. Asimismo, es aconsejable elaborar una lista de artículos y asignarle un presupuesto máximo, preferentemente en efectivo, para evitar el uso de tarjetas de crédito.

Otro factor importante a considerar es no comprar en comercios en los que no figure el precio en rebajas y el precio anterior, además de comparar las ofertas en distintos establecimientos. Al mismo tiempo, cabe señalar que la alteración en los precios no debe afectar a la calidad del producto y estos deben admitir devoluciones o cambios.

En el caso de que alguno de estos puntos no se cumpla, BJ Abogado se encuentra a total disposición de los usuarios para defender sus derechos y brindar asesoramiento legal con dedicación y profesionalidad.