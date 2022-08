Marky Stardst presenta su nuevo single, I love it

En España, uno de los cantantes que está dando mucho que hablar es Marky Stardst. Ha lanzado al mercado su single I love it, mezclando los sonidos más frescos y modernos con sonidos vintage, creando así una nueva experiencia electro-pop.

Este estilo pop se hizo popular gracias a artistas como Madonna, Lady Gaga y Britney Spears. Su ritmo sigue más vigente que nunca en este 2022, pues es interpretado por cantantes como The Weeknd.

I love it de Marky StatDst contiene un mensaje significativo con el cual pretende ayudar a personas que se encuentren en la misma situación.

Marky Stardst quiere conquistar a los amantes del electro-pop con su single I love it Marky Stardst es un artista alemán afincado en la ciudad de Barcelona que recientemente ha lanzado su primer single, “I love it (my Life I love it)”, queriendo reafirmar su amor a la vida en los momentos más difíciles. “Cuando la rabia me afectó debido a esta injusticia quería cambiar de chip. Canto que amo mi vida, porque me ayuda a ver esta situación en relación con mi vida entera, que realmente es bella”.

Marky Stardst compuso el tema tras haber vivido una mala experiencia que le dejó muchos malos recuerdos, pero que a la vez le permitió entrar en una profunda reflexión que quiso transmitir a todas las personas.

Para escucharlo se puede acceder a diferentes plataformas como Apple Music, Spotify, YouTube, Soundcloud, iTunes, deezer y gobuz.

La historia detrás de I love it Detrás de I love it hay una historia que Marky Stardst ha hecho pública. El artista ha relatado que su canción la escribió en un momento en el que se sentía muy decepcionado después de que un cliente y supuestamente amigo, le robara meses de trabajo como productor audiovisual.

Stardst confesó que hacer música le permite curarse emocionalmente, sentir gratitud, celebrar la vida, motivarse y reafirmar sus creencias. Por este motivo, para apaciguar su decepción, escribió este tema y, afortunadamente, sus objetivos fueron alcanzados, ya que empezó a ver la situación desde una perspectiva diferente.

“En el desierto en Marruecos conté esa experiencia dolorosa a un hombre que acababa de conocer. En vez de afirmar mi pena, me dijo que tenía que sentir agradecimiento hacia la vida. Y que estaba bendecido. Porque tengo una familia y amigos que me quieren y un buen trabajo. Sentí que había algo más grande que yo. Como si el universo me quería hacer ver que estaba afortunado, independiente de las experiencias malas. Y sentí un amor profundo.

Cuando volví terminé la canción con ese mensaje”, aseveró el músico, al tiempo que recalcó que su trabajo musical es un mensaje para todos los “odiosos, envidiosos y haters” a los que les ha querido dejar claro que no le importa lo que digan y lo que opinen. Sigue su camino y se muestra al mundo tal y como es y por ningún motivo perderá sus valores.