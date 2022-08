Los clientes de UniEléctrica evitan la emisión de más de 1 millón de toneladas de CO₂ desde 2015 Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de agosto de 2022, 10:17 h (CET)

La energía renovable no es solo la mejor alternativa a las fuentes convencionales, sino que en los últimos tiempos se ha convertido la clave hacia la transición energética sostenible. Y eso es algo que en UniEléctrica conocen muy bien. Es momento de hacer balance sobre cuál ha sido el impacto positivo que todos sus clientes han tenido en el medioambiente.

UniEléctrica, una empresa pionera en la energía renovable Ser pioneros en algo no resulta nada sencillo y más aún cuando se trata de apostar por la concienciación y la sostenibilidad. El trabajo que han realizado a lo largo de todos estos años, cuando las fuentes renovables todavía eran muy poco conocidas en España, ha posibilitado estos excepcionales datos sobre emisiones de CO₂ evitadas en los últimos ejercicios. Desde la comercializadora, recalcan que no hubiera sido posible sin la confianza de todos sus clientes, más aún en plena crisis energética por la continua escalada de precios en el mercado mayorista de electricidad.

Emisiones de CO₂ evitadas por clientes de UniEléctrica La lucha de UniEléctrica en pro de la energía sostenible y la eficiencia energética ha concienciado a grandes industrias, pymes y particulares. Así, ellos se han convertido también en agentes frente al cambio climático. Esta concienciación por parte de todos los usuarios ha servido para evitar la emisión de 1.197.270 de toneladas de CO₂ en solo 6 años, de 2015 a 2021.

Algunos ejemplos interesantes de emisiones de CO₂ Estas son algunas equivalencias para ilustrar mejor cuál está siendo el verdadero impacto que la alternativa a las eléctricas tradicionales en España está causando. ¿A qué equivalen las emisiones de CO₂ que desde UniEléctrica se evitan? A la emisión de CO₂ anual de 1.457.823,96 hogares (0,821272 toneladas de CO₂ hogar/año). A plantar 7.183.620 árboles (a un ratio de 6 árboles por cada tonelada de CO₂). A dar casi 102 vueltas al mundo en avión (11,76 toneladas de CO₂ por vuelta).

Sin duda, queda un largo camino para frenar el cambio climático. Sin embargo, a día de hoy, ya está claro que la energía renovable es un compañero fundamental.



