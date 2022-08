Los Purificadores de Aire de Winix, líderes de mercado durante la pandemia Comunicae

miércoles, 10 de agosto de 2022, 10:52 h (CET) Winix ha alcanzado cuotas de entre el 30% y el 40% en 2020 y 2021. La marca coreana ha afianzado su presencia en España con el primer centro logístico en Barcelona Los purificadores de aire de la marca coreana Winix han copado el mercado español durante los dos años de pandemia. En 2020 y 2021 se han vendido en España más de 100.000 purificadores de aire y habiendo alcanzado cuotas de entre el 30% y el 40%, según datos de la compañía. La distribuidora de Winix en España destaca que "estos excelentes resultados se dan, además, en un contexto de gran competencia" por la aparición de nuevas marcas y fabricantes que han visto en este nicho de mercado una oportunidad.

La apuesta de Winix por España, sin embargo, no responde a ocurrencias del momento y ya en 2019 la compañía inauguró su primer centro logístico en la Península Ibérica. Con una capacidad de 10.000 metros cuadrados de superficie, Winix centraliza desde Barcelona la operativa para todo el mercado español y portugués, a la vez que refuerza su presencia internacional. Este 2022, además, ha renovado la versión en español de su página web www.winixes.es para ofrecer al cliente una experiencia de usuario mejorada.

En su penetración en el mercado, Winix ha llegado a cientos de hogares, pero también a corporaciones como Adeslas o Aena, así como numerosas universidades, centros de investigación o escuelas e institutos de toda la geografía. "En los años más complejos de la pandemia, particulares, instituciones públicas y privadas han visto en los purificadores de aire un aliado tecnológico al servicio de la salud", valora la distribuidora de Winix en España.



Medio siglo de trayectoria y los mejores estándares de calidad

Más allá de lo que ha evidenciado la pandemia de la covid-19, Winix destaca como una de las marcas con más experiencia en el sector. Suma ya 50 años de trayectoria y cuenta con los mejores estándares de calidad para garantizar una óptima calidad del aire en interiores, ya sea para empresas o particulares. En este sentido, la firma coreana acumula premios y reconocimientos en diferentes campos.

Los purificadores de aire de Winix han obtenido el premio de diseño de los Red Dot Design Award y los iF Design Award. Y en el ámbito científico, Winix cuenta con el aval de diferentes entidades sanitarias de Europa y Estados Unidos, como la Junta de Recursos del Aire de California (Air Resources Board), la European Centre For Allergy Research (ECARF) de Alemania o la AllergyUK británica. Además, las universidades de Yonsei, en Corea del Sud, y la Universidad de Castilla-La Mancha han testado la efectividad de los purificadores de aire de Winix en sendos estudios.

Filtros HEPA y tecnología Plasmawave

El principal elemento de los purificadores de aire que explican el éxito de Winix en el mercado español e internacional es su capacidad de filtrado. La tecnología desarrollada por la multinacional coreana permite eliminar del aire virus y bacterias con una efectividad prácticamente total gracias a su filtrado en cuatro etapas.

Además de los filtros convencionales, los purificadores de aire de Winix disponen de un filtro HEPA H13 (High Efficiency Particle Arresting) capaz de eliminar las partículas (virus, bacterias, aerosoles, etc) tan pequeñas como 0,1 micras, algo totalmente imperceptible para la vista. Estas cifras suponen una capacidad de filtrado superior al mínimo exigido en Europa.

En el caso de Winix, además, esto se complementa con una etapa de filtrado adicional a partir de la tecnología PlasmaWave, exclusiva de Winix y que permite a los purificadores de aire llegar allí donde no llegan los filtros HEPA, pese a su gran eficacia y efectividad.



