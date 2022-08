Afrontar los retos de transformación digital para pymes de la mano de iurny Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

La transformación digital impuso una serie de desafíos sobre las medianas y pequeñas empresas porque las que no adopten los cambios necesarios van a registrar una pérdida de competitividad. Además, por lo general, los directivos de las organizaciones se aferran a los métodos tradicionales que han resultado exitosos. En este sentido, el proceso que se vive actualmente requiere un cambio de mentalidad.

En cuanto a la digitalización, el contexto actual es diverso. Hay empresas pioneras que han iniciado su transformación hace tiempo o que, directamente, han nacido como emprendimientos digitales. Otras están atravesando el proceso de cambio mientras que también hay organizaciones que ni siquiera han comenzado. En cualquier caso, la firma iurny ofrece soluciones SaaS (software as a service) diseñadas para avanzar en la transformacion digital para pymes, que consisten en WhatsApp chatpara web y notificaciones web push y app pushque permiten una mejor comunicación con los usuarios.

En un proceso de transformación digital para pymes es importante tener objetivos claros Tener una estrategia definida con objetivos establecidos es imprescindible para el buen funcionamiento de distintas áreas de una empresa. Lo mismo sucede en el caso de la transformación digital. En este sentido, una organización debe saber qué es lo que quiere conseguir al crecer digitalmente. Una de las posibilidades para superar este reto es centrarse en las necesidades de los clientes y mejorar los canales digitales.

En esta línea, al crear un customer journey ideal que seguirán los clientes o usuarios después de implementar el proceso de transformación digital, es posible generar nuevas ideas de negocios, analizarlas y ponerlas a prueba. Después, los resultados funcionan como indicadores que muestran cuál es el mejor camino a seguir.

Por otra parte, la falta de experiencia en innovación es otro de los desafíos que se imponen en estos tiempos. La transformación tecnológica de una empresa requiere de talento y tecnología, por lo que puede resultar necesario actualizar los conocimientos de los empleados para que sea posible implementar los cambios. En el mismo sentido, otra de las necesidades actuales es contar con las herramientas digitales adecuadas. Para superar estos desafíos recurrir a ayuda externa a la empresa es una buena opción.

La transformación digital es también un desafío presupuestario Encontrar los recursos para llevar adelante el proceso de transformación digital es otro de los desafíos que las empresas deben afrontar. El presupuesto siempre contará con alguna limitación. De todos modos, esto no debería ser un impedimento. Es importante que cada paso y, por lo tanto, cada gasto, esté justificado. Además, el cambio se puede implementar siguiendo una hoja de ruta y sin necesidad de realizar una gran inversión de una sola vez.

A través de iurny es posible avanzar en la transformación digital para pymes, con herramientas que permiten mejorar el engagement y el nivel de conversiones de un sitio web. Se trata de una manera de conseguir mayores ingresos mientras las empresas avanzan en la implementación de los cambios tecnológicos necesarios.



