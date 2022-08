El poder del agua de mar, de la mano de Herooj Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022

Hoy en día, muchos deportistas en España ingieren complementos dietéticos o nutricionales. Esto demuestra que la suplementación deportiva es una opción real, no obstante, hay productos que no deben tomarse a la ligera. Es recomendable buscar la opinión de expertos, así como adquirir complementos de origen natural. Para ello, empresas como Herooj ofrecen productos de nutrición deportiva que benefician la salud del deportista con ingredientes libres de químicos, como el agua de mar.

¿Cuáles son los beneficios del agua de mar? El mar ocupa tres cuartas partes de la superficie y además representa el 99 % del espacio vital. Hace milenios que los humanos toman agua de mar, ya que es una fuente de minerales excelente para el cuerpo y puede traer múltiples beneficios para la salud. En ella, se encuentran todos los elementos de la tabla periódica necesarios en nuestro organismo como el magnesio, el zinc, el sodio o el potasio, entre otros.

El agua de mar tiene muchos beneficios que ayudan a los deportistas endurance, facilitando al organismo a procesar los alimentos y a evitar una digestión pesada.

El consumo de agua de mar y sus propiedades para deportistas El agua de mar no solo es beneficiosa cuando se usa externamente, tomarla también resulta saludable. Este componente tiene propiedades alcalinas que cubren el organismo y previenen enfermedades. Además, desintoxica, oxigena, nutre y restaura el organismo. En consecuencia, el sistema digestivo procesa mejor los alimentos y mejora la absorción de los nutrientes. Otros beneficios incluyen la regulación de la presión arterial y del sueño, así como el endurecimiento de los huesos.

En el deporte, estas propiedades se pueden aprovechar para mejorar el rendimiento y las defensas de los atletas. La marca de nutrición deportiva Herooj cuenta con la gama Performance cuyo ingrediente estrella es el agua de mar. Ofrece tres líneas de producto para los tres momentos del deportista. Dentro de la gama Performance mencionada se encuentran los Sea Water Hydrogels, Isotónico y Hypotonic. Recovery está formulado para que el deportista logré una recuperación natural, sana y nutritiva después de entrenar. Finalmente, Immunosport está diseñado para reforzar el sistema inmunológico y digestivo, para recuperar mejor, minimizar dolores y mejorar el rendimiento.

La suplementación libre de químicos es una oportunidad para optimizar la salud y energía de los deportistas sin efectos secundarios.



