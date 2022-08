El impacto de las bebidas azucaradas en la salud de las personas y del planeta Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022

Se espera que en el 2022 se alcance un nuevo récord mundial en el consumo de bebidas sin alcohol, más de 800.000 millones de litros en un año. El principal motivo de esto es que los zumos, el agua embotellada y los refrescos conforman el top de los productos más tomados actualmente, de acuerdo con el portal Statista.

El problema de dichas cifras radica en que los mayores fabricantes de estas bebidas no garantizan la salud de los consumidores ni el impacto medioambiental. En este sentido, la composición nutricional de los productos y sus empaques son los principales problemas. Para ofrecer una alternativa más sana y menos contaminante, empresas como Moon Drinks ya producen su propio refresco saludable, denominado MoonWater.

¿Cómo impactan las bebidas más consumidas en la salud? La mayoría de marcas de refrescos de cola, en sus líneas de gaseosas Zero y Light, son reconocidas por sus bajos registros de calorías. No obstante, este tipo de bebidas usan edulcorantes como el aspartamo. Según publicaciones de la revista científica Stroke en 2019, el consumo elevado de refrescos con este tipo de composiciones aumenta el riesgo de infartos, ACV y enfermedades coronarias.

Por su parte, una compañía de alimentos y bebidas muy consumida a nivel global reconoció en un documento interno del 2021 que, sin incluir al café, el 96 % de sus bebidas no cumplían con los requisitos necesarios para ser consideradas saludables. Un exceso del consumo de los azúcares presentes en las bebidas puede ocasionar diabetes, aumento de peso y de la presión arterial, debilitamiento de la estructura ósea y cálculos renales. Es por ello que resulta importante controlar la ingesta de estos productos, especialmente en épocas de relajación como el verano y las vacaciones.

El plástico de las bebidas embotelladas como factor contaminante Algunas de las marcas de bebidas más consumidas en el mundo se ubican en el top 4 de las empresas que causan mayor contaminación con plásticos en el mundo, según la ONG internacional Greenpeace. Este elemento es utilizado en los embotellados de sus bebidas principales. El problema del material es que sus desechos suelen acabar en los océanos, atentando contra la biodiversidad de los grandes cuerpos de agua. Su fabricación depende en un 99 % de los combustibles fósiles. La quema de estos genera emisiones de dióxido de carbono, las cuales contribuyen al calentamiento global.

La startup española Moon Drinks, en aras de revertir esta realidad, ofrece sus productos en envases libres de bisfenol A (BPA) y aluminio reciclable. Además, las bebidas contenidas se formulan con ingredientes para 100 % naturales y ecológicos. De esta forma, se mejora la calidad de vida tanto del planeta como de sus habitantes. En definitiva, la calidad de la hidratación es tan importante como su frecuencia, sobre todo para el público más vulnerable. Por ello, hay que estar atentos y apostar por las alternativas que cultivan la salud y el bienestar.



