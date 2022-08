Piensos para gatos que garantizan una vida saludable del animal Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022, 16:22 h (CET)

Es necesaria una alimentación adecuada en los gatos para que puedan satisfacer sus necesidades nutricionales y desarrollar una vida sana. Existe una amplia variedad de pienso para gatos en el mercado, entre los cuales se hace difícil distinguir las opciones adecuadas a las características de cada animal. Por esta razón, el blog especializado en gatos Miminino ofrece una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de comprar pienso para gatos que se adapte a la edad y a las características de estas mascotas.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para elegir pienso para gatos? Ofrecer una vida saludable y longeva a un gato está muy relacionado con la calidad del pienso que se le suministre. Por eso, antes de comprar estos productos, es importante considerar algunos aspectos. Por ejemplo, se debe tener en cuenta que las necesidades nutricionales de cada animal varían de acuerdo con la edad o etapa de desarrollo en la que se encuentre. También influyen otros factores como la esterilización, la presencia de enfermedades crónicas o el embarazo y la lactancia en el caso de las hembras.

También es importante interpretar adecuadamente las etiquetas que contienen el valor nutricional del alimento para saber si se trata de un pienso de buena calidad. Allí, los ingredientes que contiene se ordenan de mayor a menor, por lo que un buen pienso para gatos debe señalar sus porcentajes de carne fresca y deshidratada. En el caso de que contenga harina de pollo o cereales, se trata de un alimento de baja calidad que no aportara una nutrición óptima a la mascota.

La importancia de un buen pienso para la nutrición y la salud de los gatos Uno de los ingredientes principales de un buen pienso para gatos son las proteínas de origen animal o vegetal, ya que reducen el riesgo de intolerancias y facilitan la digestión. Si este alimento contiene derivados de animales como picos, patas u ojos, así como una elevada cantidad de cereales o grasas saturadas, se trata de un alimento de baja calidad. Si, además de las proteínas, el pienso contiene fibras, vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos, el gato verá favorecido su tránsito intestinal y la salud de su piel, sus dientes, huesos y articulaciones.

Por lo tanto, para elegir un pienso de calidad para alimentar a un gato es necesario no guiarse únicamente por el precio, sino también por sus ingredientes, sus propiedades digestivas y el aporte energético. Esto hará que el animal no coma en exceso y generará un ahorro mensual para su dueño.



