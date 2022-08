El party game para jóvenes adultos

Diariamente, en las redes sociales millones de usuarios utilizan memes para expresar de forma graciosa las realidades de la vida. Este fenómeno se ha convertido en una nueva forma de lenguaje utilizado especialmente por los jóvenes quienes demuestran su habilidad y creatividad para producir memes sobre cualquier cosa. Debido a esto, Al Loro Games distribuye este innovador y divertido party game basado exclusivamente en memes.

Un party game basado en memes What do you meme? es el nombre del juego de mesa para adultos ideado para los amantes de los memes. En este se presentan 360 cartas de texto y 75 cartas de memes y el juego consiste en crear memes que combinen con las cartas seleccionadas. Para establecer el orden y asignar al ganador de cada ronda, se debe elegir un juez entre los participantes el cual es el encargado de designar la combinación más acertada entre todos los jugadores. Este juego está diseñado para un número de participantes que varía entre 3 y 20 personas con mayoría de edad y tiene una duración de aproximadamente 30 minutos por partida realizada. Es uno de los juegos distinguidos de Al Loro Games y es de los más solicitados en toda España debido a que muchos se identifican con este tipo de party game. Aunque cada día surgen nuevos memes en las redes sociales, este juego reúne una colección de memes actualizados y ampliamente conocidos.

Otros juegos de Al Loro Games Al Loro Games es una empresa de juegos de mesa que se especializa en juegos para jóvenes y adultos diseñados para fiestas y reuniones de amigos. Además de “What do you meme?” presenta otros juegos interesantes como el “for the girls” exclusivo para chicas. El juego está basado en una serie de retos que cada una de las participantes debe cumplir y la ganadora será la primera en acumular un mínimo de 25 cartas. Para iniciar este juego, la participante debe tirar un dado y elegir una carta de los 5 colores disponibles, cada uno de los cuales indica acciones y reglas específicas. Por otra parte, “Buzzed” es un juego que muestra una colección de cartas con indicaciones específicas bajo las cuales el jugador seleccionado debe beber si cumple con las condiciones planteadas. El último juego es “Ni sí ni no” un party game clásico que muestra una variedad de preguntas personales pasadas de tono y que deben ser contestadas de forma afirmativa o negativa sin usar las palabras sí o no.

En definitiva, los juegos de mesa para fiestas presentados por Al Loro Games son una excelente y accesible forma de diversión para los jóvenes y adultos.