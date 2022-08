El impacto negativo de no formar bien a los empleados en el inglés

En las últimas décadas, el inglés se ha posicionado como uno de los idiomas más importantes para la comunicación internacional con respecto a negocios, turismo, finanzas y relaciones políticas, entre otros sectores. Por esta razón, las pequeñas y medianas compañías que aspiran a convertirse en multinacionales y grandes corporaciones necesitan formar bien a sus empleados en inglés.

Para ello,Learn Hot English ofrece un curso de inglés para empresas con profesores nativos del idioma, recursos pedagógicos de alta calidad con sello editorial propio y exámenes semestrales.

¿Por qué es importante brindar a los empleados una formación de inglés eficaz? Muchas empresas buscan iniciar o potenciar sus relaciones sociales y de negocios a nivel internacional, pero no forman bien a sus empleados en el estudio de idiomas como el inglés. Como resultado de ello, durante las reuniones para discutir proyectos importantes ocurren equivocaciones y malinterpretaciones. De igual forma, sucede en las videoconferencias, llamadas telefónicas, eventos y ferias donde los trabajadores poco preparados en el idioma cometen errores graves que afectan el éxito de un proyecto.

Las negociaciones internacionales también forman parte de los puntos críticos para quienes no hablan inglés, ya que incluso negociar en una lengua nativa representa un verdadero reto para los vendedores. Además, la comunicación escrita y socializar con partners y compañeros extranjeros se hace complicado cuando el empleado no conoce del lenguaje formal, informal, frases cliché, significados, etc. Por estas razones, es importante que un negocio brinde a sus empleados una formación de inglés eficaz. Por ello, Learn Hot English ha desarrollado un curso de inglés para empresas bajo la guía de especialistas en el idioma.

¿Cómo el curso de inglés de Learn Hot English puede ayudar a las empresas? Durante las clases impartidas en los cursos de inglés de Learn Hot English, se realizan prácticas basadas en escenarios reales donde los empleados deben hablar con fluidez y profesionalidad. Estos escenarios pueden ser una reunión de negocios, una conferencia sobre un tema específico o una llamada de último momento de un socio que busca iniciar un nuevo proyecto. De igual manera, los docentes a cargos de las formaciones ayudan a sus estudiantes a prepararse para conocer a posibles clientes extranjeros en eventos y ferias.

A su vez, los guían en las diferentes palabras, frases y lenguajes formales que son necesarios utilizar para vender de forma profesional un producto o servicio. Los cursos de Learn Hot English también ayudan a los empleados a entender las formas de escribir y hablar tanto formal como informalmente para así evitar proyectar una mala imagen. De igual modo, esta compañía tiene un libro especial sobre false friends, algo indispensable para quienes buscan entablar una conversación general y de amistad con un nativo del inglés.

El curso de inglés para empresas de Learn Hot English ayuda a los empleados de cualquier área de negocio a perder el miedo, la vergüenza y la inseguridad durante sus reuniones, negociaciones, conferencias y videollamadas.